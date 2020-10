Det gigantiske byggeprojekt, som Ida Emilie Bruhn-Henriksen frygter vil forandre alt det, hun elsker ved omgivelserne omkring sit hjem, er rykket et stort skridt nærmere.

Det skyldes, at projektgruppen bag Kattegatforbindelsen har droppet alle hidtidige tanker om at forbinde Jylland og Sjælland nord for Samsø via Sjællands Odde.

Nu peger alle planer i stedet på en løsning, der vil føre motorvej og jernbane hen over den centralt placerede ø i Kattegat.

»Ruten over Sjællands Odde er ude af den igangværende forundersøgelse, så der er kun Samsø tilbage,« siger projektchefen i Vejdirektoratet, Ulrik Millandt Larsen.

Han uddyber, at det statsejede selskab Sund og Bælt forleden lavede en afrapportering, hvor konklusionerne er, at 'det er for dyrt og risikofyldt at lægge Kattegatforbindelsen mellem Sjællands Odde og Djursland'.

»Styregruppen bag projektet bakker op om Sund og Bælts konklusion, så vi stopper videre analyser af en forbindelse via Sjællands Odde. I stedet koncentrerer vi os om Samsø,« siger Ulrik Millandt Larsen.

Han understreger dog, at 'der ikke er noget, der er definitivt, fordi det i sidste ende er politikerne, der bestemmer'.

For 19-årige Ida Emilie Bruhn-Henriksen er det ikke godt nyt, at Kattegatforbindelsen alt andet lige vil gå over Samsø.

Ida Emilie Bruhn-Henriksen håber ikke, at Kattegatforbindelsen vil gå over Samsø. Privatfoto Vis mere Ida Emilie Bruhn-Henriksen håber ikke, at Kattegatforbindelsen vil gå over Samsø. Privatfoto

»Jeg synes ikke, vi skal have en bro til Samsø. Færgerne er her, og vi har stadig en stor tilstrømning af turister. Jeg kan godt se, at en bro vil gøre forbindelsen til Sjælland og Jylland hurtig, men hurtig er ikke nødvendigvis det bedste,« siger hun.

Hun bor ved den sydlige bygrænse til Koldby på Samsø.

Her nyder hun udsigten til naturen fra sin bopæl. Og den ro, der findes, når der er en naturlig begrænsning af, hvor mange bilister der passerer hendes hjem.

Bag huset er der marker og dyrket jord, og kun en enkelt vej kan spottes fra matriklen, fortæller hun.

Men det kan få en ende. Onsdag aften orienterer Vejdirektoratet via et live-stream de lokale om, hvilke konsekvenser de forskellige løsninger på en Kattegatforbindelse over Samsø vil få.

Flere af de foreslåede ruter går tæt forbi Ida Emilie Bruhn-Henriksens hjem. Uanset hvad vil øen være forandret for bestandig, hvis forbindelsen bliver vedtaget.

»Der er en speciel ro på Samsø, som mange søger. Det ødelægger alt det, som øen står for,« siger den studerende.

Det er dog ikke alle, der frygter en motorvej og jernbane over Samsø.

Mindre end en kilometer fra Ida Emilie Bruhn-Henriksen bor gårdejer Karsten Christiansen. Han ser frem til, at byggeriet, der ventes at tage 10 år, begynder.

For det vil sandsynligvis betyde, at staten skal opkøbe hans jord.

»Jeg regner med, at det er min pensionsopsparing,« siger den i dag 50-årige landmand.

»Vi kan ikke sætte os ind i en krog og være sure. Broerne og motorvejen kommer nok, uanset om vi vil eller ej,« siger han videre.

Ulrik Millandt Larsen lægger ikke skjul på, at det vil få gennemgribende konsekvenser for Samsø, når forbindelsen, som tingene tegner sig, åbner i 2035.

»Når Samsø bliver landfast, vil det naturligvis ændre samfundet med de muligheder og udfordringer, det vil give,« siger han.