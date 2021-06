En kølig drink på terrassen eller altanen, sol fra oven og 25 grader i luften.

Sommeren er over os og dermed masser af varme dage.

Men af samme grund skal du være ekstra opmærksom på tyveknægte netop i denne tid, for det er de langfingredes højsæson for at liste uset ind i din bolig gennem en ulåst dør eller et åbent vindue – også mens du selv er hjemme og tænker på alt andet end risiko for tyveri.

»Det er både ærgerligt og ubehageligt, når en fremmed har været i dit hjem og stjålet ting fra dig. Og dét endda, mens du var hjemme. Det kommer bag på mange, at tyven tør vove sig ind på en matrikel, hvor beboerne åbenlyst er til stede. Men det sker år efter år,« siger Camilla Nielsen, forebyggelseschef i Tryg, Danmarks største forsikringsselskab.

»Tyven vælger gerne den nemmeste løsning. Og hvorfor besvære sig med at bryde en dør op eller skabe unødig støj fra en knust rude, når man bare kan gå direkte ind,« tilføjer hun retorisk.

Et andet aspekt af ulåste døre og åbne vinduer i boligen – også over stueplan – er, at det ved tyveri kan betyde, at din forsikring ikke dækker alle de værdier, der er blevet stjålet. Eller kun dækker delvist.

Så et vindue på klem er ikke bare nok til at lokke tyven indenfor. Det kan også begrænse dine erstatningsmuligheder.

Forsikringsselskaberne skelner nemlig mellem, om tyveriet er sket fra en forsvarlig aflåst bygning/lokale eller det modsatte.

»Ved tyveri fra en uaflåst bygning eller lokale er der for eksempel ingen dækning for smykker og penge. Der kan også være begrænsninger for dækning af visse værdigenstande,« siger Camilla Nielsen, som opfordrer til, at man låser sin hoveddør, hvis den ikke er under opsyn, og man for eksempel lige er et smut ude i haven, er gået i bad eller opholder sig på husets første sal.

Mens smykker og kontanter ikke er dækket, når eller hvis tyven uhindret har kunnet gå ind i ens bolig, så er der dækning for øvrige typer af effekter.

Dog – afhængig af den enkeltes forsikringstegning – i nogle tilfælde med begrænset dækning for visse koster.

»En lille ting som at låse døren og lukke vinduerne kan altså ikke blot have stor betydning for, om tyven vælger dit eller et andet hus. Det kan også få indflydelse på forsikringens dækning af dine ejendele, hvis du får stjålet noget fra dit hjem,« forklarer forebyggelseschefen.

Smykker er sammen med ure tyvenes foretrukne bytte i Danmark. Derefter følger kontanter, computere og tablets, fremgår det af en opgørelse fra Forsikring & Pension.

Andre foretrukne tyvekoster herhjemme er mobiltelefoner, kameraer, værktøj og eksklusive designermøbler.