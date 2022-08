Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er godt nyt til de afleveringssky lånere.

For nu er det slut med bøderne på Glostrup Bibliotek, skriver TV 2 Lorry.

Normalt koster det en mindre bøde og et gebyr på 200 kroner at aflevere for sent. På Glostrup Bibliotek skylder lånerne eksempelvis 45.000 kroner.

Men nu sløjfer de borgernes gæld og vil fortsætte det fremadrettet i en ny forsøgsordning.

Kunne du finde på at låne flere bøger, hvis gebyrerne fjernes?

»Vi har slettet alle eksisterende gebyrer, og vi kommer ikke til at opkræve nye i forsøgsperioden,« siger Helle Ratz, der er Biblioteksleder på Glostrup bibliotek til TV 2 Lorry.

Forsøget med et gebyrfrit bibliotek løber fra august 2022 til juli 2023. Dog vil borgerne stadig blive opkrævet erstatning, hvis bøgerne ikke afleveres eller hvis de beskadiges.

En af de primære årsager til at Glostrup Bibliotek ikke længere vil opkræve gebyrer, er ønsket om at få flere biblioteksbrugere.

Normalt er det sådan, at man ved for sen aflevering betaler en mindre 'bøde' samt et gebyr på 200 kroner. Bøden skal borgerne stadig betale. Men gebyret på 200 kroner slipper de nu for. Tilbage i februar skyldte borgerne i hovedstadsområdet omkring 7,4 millioner kroner til bibliotekerne.