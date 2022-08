Lyt til artiklen

Selvom det danske vejr formentligt ikke vil nå de samme højder, som vi har set den seneste tid, er sommeren bestemt ikke ovre. Derfor kan det fortsat blive tiltrængt med en forfriskende dukkert på en af landets lækre badestrande.

Vælger man at springe i vandet, skal man dog være endnu mere påpasselig end hidtil.

Efter 54 dage på de danske strande har TrygFondens livreddere nemlig overstået deres sidste vagt for i år. Det skriver Århus Stiftstidende, til hvem kystlivredningschef i TrygFonden, Anders Myrhøj, forklarer:

»Vi skal bruge cirka 200 friske, unge mennesker for at kunne bemande vores poster landet over. De her unge mennesker har også et liv ved siden af at være livreddere, så de er nu tilbage på arbejde eller skolebænken – og vi har trukket den så længe, vi har kunnet. Så vi mangler simpelthen vores kerneressource.«

TrygFonden vælger nemlig at sørge for, at livredderne er at finde på strandene i de uger, man forventer, der er flest, som vil aflægge visit.

Ifølge Anders Myrhøj vurderes det at være i perioden, hvor skolerne holder sommerferie.

Man strækker den dog alligevel lidt i den anden ende, da man godt er klar over, at folk ikke nødvendigvis holder sig fra strandbesøgene, bare fordi sommerferien er ovre.

I år har livredderne gennemført intet mindre end 57.523 indsatser – herunder 22, hvor personer har været i livsfare. Det viser tal foreløbige tal fra TrygFonden Kystlivredning.