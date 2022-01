Mandag 3. januar markerer et punktum for en helt særlig del af frontpersonalet i Region Hovedstadens vaccineindsats.

I november kom der for alvor fart på vaccinationerne i Region Hovedstaden, hvilket skyldtes at, Sundhedsstyrelsen åbnede for vaccination af nye grupper.

På tre uger skød yderligere fire nye vaccinationscentre op i regionen, og det kulminerede med etableringen af Øksnehallen som højkapacitetscenter 10. december.

Over jul og nytår er der dertil blevet vaccineret på højtryk på skæve tidspunkter, for eksempel juleaftensdag, nytårsaftensdag og 1. januar.

Hvor står du i forhold til vaccination mod covid-19?

Det har blandt andet kunnet lade sig gøre, fordi hundrede soldater og otte redningsspecialister fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har bidraget til arbejdet siden starten af december. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

»Det har været noget helt andet at stå med en sprøjte i stedet for et gevær,« siger Joel Adelgaard, der er soldat i Livgarden og en af dem, der efter grundig oplæring bl.a. har vaccineret i Amager Vaccinationscenter.

»Det har været meget anderledes i forhold til, hvad vi er vant til. Men vi er heldigvis omstillingsparate og er bare hoppet ud i det", siger han i pressemeddelelsen.

Joel Adelgaard skal nu tilbage i Livgarden og gøre sig klar til fremtiden, hvor han formentlig skal sendes ud på mission.

Folk står i kø i vaccinecenteret i Øksnehallen, der ligger ved Halmtorvet på Vesterbro i København. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folk står i kø i vaccinecenteret i Øksnehallen, der ligger ved Halmtorvet på Vesterbro i København. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det samme gælder for de mange andre ekstra hænder. Også de er klar til at melde 'mission afsluttet' i Region Hovedstaden og vende tilbage til det arbejde og den uddannelse, de var i gang med, inden de blev koblet på regionens vaccinationsprogram.

Den ekstra hjælp i vaccinationscentrene aftvinger respekt og stor ros fra Helene Bliddal Døssing, der er vicedirektør i Akutberedskabet med ansvar for test og vaccine.

»Det er gået utroligt hurtigt med at skalere vaccinationsindsatsen op til det niveau, vi er på i dag. Det havde aldrig kunnet lade sig gøre uden bidrog fra alle kanter af samfundet. Det har været fantastisk at se, hvordan mandskabet fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har kastet sig ud i at hjælpe os med vaccinationer, og er gået friskt til alle opgaver i centrene. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde og det vil jeg gerne takke for,« siger Helene Bliddal Døssing i pressemeddelelsen.

Allan Stenbye er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og koordinator for både Forsvarets og Beredskabsstyrelsens støtte til Region Hovedstaden. Han mener, at opgaven i vaccinationscentrene har været en enestående mulighed for at bidrage, da samfundet kaldte på hjælp.

Fakta om Region Hovedstadens vaccineindsats Region Hovedstaden kan i dag vaccinere 330.000 borgere om uge.



Vaccinationerne foregår både i regionens egne vaccinationscentre, samt via private aktører, praktiserende læger og via apoteker i hovedstaden.



Aktuelt har 79,7 pct. af indbyggerne i Region Hovedstaden fået første stik. 75,5 pct. har fået andet stik., mens 47,9 pc.t er revaccinerede.



Vaccinetilslutningen i Region Hovedstaden er den laveste blandt landets fem regioner. Region Nordjylland har den højeste.

Kilde: Region Hovedstaden og Statens Serum Institut

»Som beredskabsorganisation ligger det i vores DNA at træde til og hjælpe med at løse akutte og vigtige opgaver for samfundet. Jeg er stolt over, at vores mandskab tilsidesatte uddannelse og øvelser for at løfte med, selvom det har kostet på de områder. Jeg tror, at det har haft stor betydning for alle, der har deltaget, at vi åbenlyst har kunnet gøre en stor forskel, da Danmark rakte ud og kaldte på os,« siger han i pressemeddelelsen.

Udover vaccination har Forsvaret og Beredskabsstyrelsen også hjulpet med f.eks. at observere borgere efter vaccination og hjulpet med praktiske opgaver, så sundhedspersonalet blev frigivet til at løse kerneopgaver.