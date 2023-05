Det historiske marked på Lolland, Døllefjelde-Musse Marked, afholdes for sidste gang i bededagsferien i disse dage.

Markedets festligheder har i mere end 43 år haft en ekstra fridag, men det er nu en side i historiebøgerne efter afskaffelsen af store bededag.

»Det er en mærkelig følelse. Det bliver noget helt nyt, vi skal i gang med – det er slutningen på mange års historie, og så må vi se, hvordan vi kan lande en fornuftig løsning fremover,« siger markedets formand, Per Hansen til TV 2 Øst.

Per Hansen fortæller videre til TV 2 Øst, at da markedet er båret af frivillige kan næste års arbejdsdag på store bededag blive en udfordring.

Noget, han tror, vil kunne ses på salget, og derfor vil ramme de lokale foreninger hårdest, da markedet deler overskuddet ud ved hjælp af et uddelingsudvalg, skriver TV 2 Øst.

Markedets mange gæster skal dog ikke være nervøse for, om markedet kører videre efter den føromtalte helligdag blev afskaffet.

Formand for Døllefjelde-Musse Marked, Per Hansen, fortalte for nylig til B.T., at man vil køre markedet videre næste år.

»Vi er kommet frem til, at den eneste rigtige mulighed for os er at afholde det den første weekend i maj. Vi håber på at få lavet en løsning, hvor der er økonomi i at holde det fra torsdag til søndag,« forklarede han.