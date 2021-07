Vi har hørt det flere gange i denne uge allerede, og fredag er den gal igen:

DMI varsler, at et skybrud rammer dele af landet.

Juli og august er højsæson for skybrud, og det er altså også nu, at faren for oversvømmelser og vandskader i private hjem er allerstørst.

Og hvis du én gang har prøvet at stå i vand til anklerne i din kælder og set dit indbo forsvinde i de indtrængende nedbørsmasser, så ved du også, hvor træls det er bagefter.

Du kan selv gøre en del for at sikre dit hus mod oversvømmelser efter et skybrud. (Arkivfoto) Foto: Claus Bech Vis mere Du kan selv gøre en del for at sikre dit hus mod oversvømmelser efter et skybrud. (Arkivfoto) Foto: Claus Bech

Det kan nemlig være en både dyr og besværlig affære at slippe af med følgerne, når vejrguderne for alvor åbner for sluserne.

»Vi ser en helt klar tendens til, at det særligt er om sommeren, at danskerne skal være opmærksomme på skybrud. Kombinationen af stærk varme og kraftig regn giver større risiko for vandskader om sommeren. Jorden bliver typisk hård om sommeren, så vandet har sværere ved at trænge væk, og kommer der et meget kraftigt regnskyl, så går det galt.«

Det siger Martin Wamsler, som er skadechef for Bygningsskade i Topdanmark, i en pressemeddelelse.

Forsikringsselskabet har gennemgået alle skybrudskader i de seneste fem år, og statistikken tegner et klart billede:

Sådan så det ud, at Hulgårdsvej i København blev ramt af skybrud for nogle år siden. Vandskaderne ramte blandt andet Ulrik Heefelts kælder. (Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag Vis mere Sådan så det ud, at Hulgårdsvej i København blev ramt af skybrud for nogle år siden. Vandskaderne ramte blandt andet Ulrik Heefelts kælder. (Arkivfoto) Foto: Thomas Freitag

Juli og august står for 53 procent af alle skybrudsskader.

Og nye tal fra Topdanmark viser, at august sidste år var den måned med flest skybrudsskaber de seneste fem år.

Alene i den måned anmeldte over 500 af forsikringsselskabets kunder skader efter et skybrud.

Derfor kan de mange skybrud også i den grad mærkes hos forsikringsselskaberne.

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Hos Topdanmark har man mange kunder, som har fået skader på huset, fordi det har regnet ind i huset for eksempel gennem et utæt tag, en ventilation eller lignende.

»Vi har en særlig udvidet dækning mod regnskader, så forsikringen ikke kun dækker ved skybrud, men også ved kraftigt regnvejr og skader direkte på huset. Det er nu langt de fleste kunder, som har den dækning, og stadig flere kunder har haft brug for den udvidede dækning, når deres hus bliver ramt af kraftig regn,« siger Martin Wamsler.

Heldigvis er der meget, du selv kan gøre for at undgå, at det går så galt.

Udover de mest indlysende råd som at lukke vinduer og døre og få naboen til at holde øje i ferien, så råder Topdanmark også kunderne til at se deres hus grundigt efter i sømmene.

Sådan undgår du skader Før et skybrud: Rens tagrender, afløb og brønde.

Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset, og tjek jævnligt tag for utætheder.

Sørg for, at græsplæne, fliser og den slags hælder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig ved fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset. Undgå for mange flisebelagte terrasser, indkørsler eller lignende, så vandet i stedet har mulighed for at sive ned i jorden.

Etablér faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse. Under et skybrud: Luk vinduer og døre



Klods dine ting i kælderen op og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet, hvis du får en mindre oversvømmelse.

Montér forseglingstape på udsatte døre og vinduer, så vand ikke kan trænge ind.

Luk ventilationshuller i ydervæggene.

Tjek afløb og tagrender for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Sørg for at være hjemme, eller få nogen til at holde ekstra øje med dit hus, mens skybruddet står på. Kilde: Topdanmark og Miljøministeriet

»Husejere bør jævnligt give deres hus et skybrudtjek. Man skal undersøge, om huset er helt tæt ved sammenføjninger i taget og ved åbninger som for eksempel vinduer, døre og ventilation. Tjek også, at afløb og tagrender ikke er tilstoppede,« siger Martin Wamsler.



Det er samtidig afgørende at sikre sig, at der er dræn og de rigtige hældninger og materialer rundt om huset, som leder vandet væk fra huset.

Udfordringen med den kraftige sommernedbør bliver ikke bedre af, at juli og august også er de måneder, hvor de fleste af os drager ud i sommerlandet eller mod fremmede himmelstrøg.

Det kan nemlig være en dårlig idé at lade huset være alene hjemme.

»Lav altid en ferieaftale med naboen om at holde øje med dit hus, når du er bortrejst. Det kan gøre en skybrudsskade langt mindre, hvis naboen er hurtig til at opdage skaden,« siger Martin Wamsler.