Adobe Flash Player er fortid.

Nytårsaftens dag var det endegyldigt slut med den kendte multimedieafspiller, som siden 1996 har været en af de mest populære værktøjer til at streame videoer og online spil.

Det skriver flere medier, blandt dem BBC.

31. december stoppede supporten til applikationen, og det kan betyde, at der fremover er websteder og onlinespil, der ikke længere fungerer, som de skal.

Hvis du alligevel prøver at køre Flash Player, møder du fremover denne besked.

Adobe Flash Player er software til at producere multimedieindhold. Det bliver blandt andet brugt til at skabe spil og andet indhold til nettet.

Nyheden om, at Adobe udfaser sit populære værktøj kommer dog ikke som en overraskelse.

Allerede tilbage i 2017 annoncerede Adobe planerne om at udfase Flash. De seneste tre å har brugerne så haft muligheden for at skifte til mere tidssvarende løsninger.

Ifølge computersitet Tweak.dk vil Adobe blokere Flash-indhold fra at køre ved hjælp af Flash Player fra og med 12. januar.

Hvis du alligevel prøver at køre Flash Player på din pc, vil du få en advarsel.

Det er blandt andet på grund af problemer med sikkerheden, at Adobe nu skrotter Flash Player.