En flere meter høj trold har det seneste år skabt splid på Fanø, men nu har øens politikere besluttet, at den skal flyttes.

Anker Drømmefanger er en kæmpeskulptur i træ skabt af kunster Thomas Dambo med hjælp fra en række frivillige.

Trolden er blot en af de i mange kæmpetrolde i genbrugsmaterialer, som Dambo de senere år har rejst forskellige »hemmelige« steder i Danmark.

Men trods de gode intentioner er det ikke alle på den lille ø, der har være lige begejstret for det nye kunstværk.

Placering på øens gamle losseplads er nemlig slet ikke så hemmelig endda, så trolden endte som en sand publikumsmagnet.

Store og små har siden august sidste år valfartet til stedet – til stor gene for naboen Jens Kr. Madsen.

Han var godt træt af de mange gæster, som trampede rundt på hans marker. I perioder har der været omkring 500 daglige besøgende på stedet.

Derfor har han kæmpet en indædt kamp for at få kunstværket flyttet, og har tilmed fundet ud af, at placeringen på den gamle losseplads var ulovlig.

»Jeg er glad for, at et års kamp for at få trolden væk er lykkedes. Vi har været ude i tovene og været rigtig trætte af det. Vi har været oppe mod mange mennesker, men har hele tiden vidst, at placeringen var ulovlig,« siger naboen Jens Kr. Madsen til JydskeVestkysten.

Avisen har fuldt sagen tæt lige siden starten sidste år, og nu har Udvalget for Miljø, Teknik- og Natur i kommunen besluttet, at trolden skal flyttes.

I den nuværende lokalplan står der nemlig, at området omkring den gamle losseplads skal ligge ubenyttet hen.

Hvis kommunen vil lave en ny lokalplan for stedet og på den måde gøre trolden lovlig, vil det kræve miljøundersøgelser og en oprensning af stedet.

Undersøgelser, der kan ende med at koste skatteyderne dyrt.

Undervejs har øens politikere været uenige om håndteringen af sagen, men nu er udvalget altså endt med en beslutning om at flytte trolden.