Under normale omstændigheder ville de færreste danskere glæde sig over at have tabt et sekscifret beløb på deres pensionsopsparing.

Men intet er normalt i disse corona-tider.

Tabet på pensionsopsparingerne var nemlig langt større for bare få dage siden. Den 22. marts havde en pensionsopsparer, der havde en opsparing på omkring en million kroner ved årsskiftet, tabt hele 182.000 kroner.

Men så smed Donald Trump og Kongressen i USA en historisk stor redningsplanke på 2.000 milliarder dollar svarende til næsten 14.000 milliarder danske kroner ud under amerikansk økonomi.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen. Foto: Søren Bidstrup

Det har sammen med andre hjælpepakker bibragt optimisme på aktiemarkederne, og det smitter af på danske pensionsopsparere.

»Det ser noget lysere ud i dag, end det gjorde for bare en uge siden. Aktiemarkedet reagerer på, hvad det forventer, der vil ske i fremtiden. Og markedet synes at tro på, at der er en ende på krisen. Både på sundhedskrisen og den økonomiske krise,« siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen.

Den amerikanske hjælpepakke alene svarer til næsten 15 Marshall-planer – altså et beløb, der er næsten 15 gange så stort som USA's gigantiske hjælpepakke til Europa efter Anden Verdenskrig – i nutidens penge.

Og det fik tirsdag de sure aktiemarkeder til at vende mundvigene opad.

Optimisme. Aktiemarkederne på Wall Street rettede sig efter Trumps enorme hjælpepakke til amerikansk økonomi. Foto: JOHANNES EISELE

De amerikanske aktier havde tirsdag den bedste dag på børsen siden 1930'erne, og herhjemme fulgte det toneangivende C25-indeks med de største danske virksomheder som Vestas og Novo Nordisk trop.

Det er godt nyt for danske pensionsopsparere, der har placeret deres formuer helt eller delvist i aktier.

Fremgangen på børserne verden over gav nemlig en umiddelbar gevinst på cirka 51.000 kroner.

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab PFA's populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Den 25.marts havde pensionsopsparere, der havde en million kroner i dette produkt ved årsskiftet, altså reduceret deres tab fra 182.000 kroner til 131.000 kroner i år.

Havde man mere end en million kroner på opsparingen ved årsskiftet, var gevinsten tilsvarende større. Torsdag var tabet steget lidt igen til nu knap 152.000 kroner, men bunden kan være nået.

»Selvfølgelig er der en risiko for, at markedet vender rundt igen, hvis det viser sig, at der alligevel ikke er ved at komme styr på situationen,« siger Las Olsen og tilføjer:

»Men vi har fået politikerne på banen: Trump, Merkel i Tyskland og også den europæiske centralbank og andre aktører har meldt sig ind i kampen og vist, at de er villige til at gøre rigtig meget for at undgå, at krisen bider sig fast.«

Beslutsomhed. Den tyske kansler, Angela Merkel, har lanceret hjælpepakker for 5.600 milliarder kroner. Foto: POOL New

USA og Tyskland er Danmarks største eksportmarkeder, og de enorme hjælpepakker vil ifølge Las Olsen sikre, at der fortsat vil være efterspørgsel på danske varer, når vi kommer ud på den anden side af corona-krisen.

»Der er et tab, og det vil tage noget tid at rette op på den kæmpe skade, som krisen har forårsaget. Men vi tror og håber, at vi efter krisen kommer tilbage til den virkelighed, vi kendte, hvor de værdier, der fandtes før krisen, grundlæggende stadig vil være der,« siger Las Olsen.

I PFA opfordrer forbrugerøkonom Carsten Holdum pensionsopsparerne til at holde hovedet koldt og holde fast i den risikoprofil, de valgte under rolige og velovervejede omstændigheder før corona-krisen.

Erfaringen fra finanskrisen viser nemlig, at privatpersoner kommer galt af sted, hvis de skifter risikoprofil midt i en krise, påpeger han.