Fem. På så få steder er det fra i dag nu kun muligt at blive pcr-testet i Region Hovedstaden.

Mandag lukker således 21 mindre teststeder, skriver TV 2 Lorry.

»Testniveauet i regionen er efterhånden på et meget lavt niveau, og der er derfor behov for at tilpasse testindsatsen yderligere i forhold til efterspørgslen,« lyder det fra regionen ifølge mediet:

»Dette betyder konkret, at vi planlægger at lukke de tilbageværende testsatellitter i kommunerne.«

De fem tilbageværende pcr-teststeder er fordelt på tre i selve hovedstadsområdet (Kastrup, Valby og København N) samt et i Hillerød og et i Rønne på Bornholm.

Ifølge TV 2 Lorry er situationen noget anderledes i naboerne i Region Sjælland, hvor der fortsat vil være i alt 19 pcr-teststeder åbne. Eksempelvis er der her et tilgængeligt sted i hver af regionens kommuner.

Samtlige offentlige lynteststeder i Danmark lukkede i øvrigt 6. marts.