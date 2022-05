»Det ser desværre ikke særlig godt ud fra klokken 12. Vi vil sandsynligvis have en del kø, da det er en stor rejsedag i forhold til den kapacitet, vi har lige nu.«

Sådan siger pressechef i Københavns Lufthavn, Lise Agerley Kürstein, søndag til Finans.dk. Det sker på en dag, hvor lufthavnen forventer, at 31.000 rejsende skal igennem lufthavnen.

Det er ikke mere end et par dage siden, at der var problemer med massive køer.

Årsagen er mangel på personale i lufthaven, sagde pressechefen til B. T:

»Det er en lang proces at blive ansat i lufthavnen. Så selvom vi har været tidligt ude med at ansætte personale, så er vi ikke tilbage til det normale (efter corona, red.). Det er virkelig ikke, fordi det kommer bag på os, men det er bare en langsommelige proces. Det tager knap fire måneder at blive uddannet til security, og det tager yderligere tid at blive sikkerhedsgodkendt,« sagde Lise Agerley Kürstein.

Lige nu mangler der omkring 400 ansatte i lufthavnen. Læg dertil, at flyselskaberne også mangler personale, hvilket betyder, at der også kan opstå køer ved check-in.

Når man ikke sit fly, kan man klage til Københavns Lufthavn og søge om kompensation.

Husk dog at komme i god tid, inden du skal rejse, gerne to timer før, hvis du rejser i Europa og tre timer før, hvis du skal rejse oversøisk.

Til sommer skulle problemerne med manglende ansatte være løst.

»Vi kigger ind i en normal sommerferie i lufthavnen. Til det sidste kvartal, har vi ansat 400 nye,« sagde pressechefen forleden til B.T.