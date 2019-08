Det skabte både gråd og panik hos mange kunder, da det tirsdag kom frem, at forretningen 'Kære Børn' i Kolding var gået konkurs.

Konkursen var nemlig et i slag i ansigtet på de kunder, som dermed risikerede at miste de mange penge, de havde betalt for produkter såsom barnevogne og lignende til deres kommende børn, men som de endnu ikke har modtaget.

»Jeg må indrømme, at jeg tudede over det, da jeg så det,« lød det blandt andet fra en kunde ved navn Karina Andersen til B.T.

Nu er der dog godt nyt for nogle de kunder, der er ramt af konkursen.

Flere virksomheder - heriblandt babyudstyrsproducenten Sleepbag.dk - har nemlig besluttet sig for at række hånden ud til de kunder, som op mod konkursen har købt - men ikke modtaget - et Sleepbag-produkt fra 'Kære Børn' i Kolding.

Det gør de ved, at kunder, som efter 1. maj 2019 har betalt for et Sleepbag-produkt i Kære Børn i Kolding, kan tage deres kvittering med ind i Sleepbag Flagship Store i Horsens, hvor de uden beregning vil få et produkt svarende til det, de købte hos den konkursramte forhandler.

'At få børn er en kæmpe udgift, og det sidste, man har brug for, er, at store summer går tabt,' skriver Sleepbag.dk i en pressemeddelelse.

Nina Frederiksen, ejer af babyudstyrsproducenten, fortæller til B.T., at de har benyttet sig af 'Kære Børn', som forhandler i årevis.

Kærn Børn i Kolding er gået konkurs. Nu kommer flere virksomheder kunderne til undsætning. Vis mere Kærn Børn i Kolding er gået konkurs. Nu kommer flere virksomheder kunderne til undsætning.

»Vi føler derfor, at vi er kommet i klemme, da vi har nogle kunder, som har brugt en masse opsparede kroner og blevet lovet et produkt, som de herefter ikke kan få,« siger Nina Frederiksen til B.T. og fortsætter:

»Mange, der venter børn, køber deres produkter mange måneder før, hvorefter det ligger reserveret hos forhandleren, da kunder selvfølgelig har tillid til, at de får de varer, de har købt og betalt for, så det er en meget ærgerlig situation.«

Har I et indblik i, hvor mange kunder det drejer sig om?

»Nej, det har vi faktisk ikke et begreb om, så det er klart, at det potentielt kan blive en dyr affære for os, men vi håber så på, at vi har loyale kunder, der har gode oplevelser med vores produkter, og at det derfor på den lange bane vil være penge, som er givet godt ud.«

En anden virksomhed, som også har tilbudt at hjælpe de konkursramte kunder, er firmaet Cybex, der er leverandør til flere store babykæder i Danmark - deriblandt 'Kære Børn'.

Det er denne type barnevogn, som Cybex tilbyder til de første 50 kunder. Foto: Cybex Vis mere Det er denne type barnevogn, som Cybex tilbyder til de første 50 kunder. Foto: Cybex

Marketing Manager Louise Falk Kruchov fortæller til B.T., at de - i samarbejde med deres kunder Ønskebørn i Haderslev, Vejle og Fredericia - vil donere i alt 50 kombivogne til de forældre, der har købt en barnevogn hos 'Kære Børn' i Kolding, og som nu ikke har råd til at købe en ny.

»Vi synes simpelthen, at det er så synd for de her forældre, der er kommet i klemme,« siger Louise Falk Kruchov og fortsætter:

»Vi ved, hvor mange tanker og hvor meget energi, de har lagt i valget af barnevogn, og hvor meget man som forælder glæder sig til at trille den første tur med sin lille nye baby, så vi vil gerne hjælpe med 50 Cybex Balios S kombivogne.«



Louise Falk Kruchov fortæller, at konkursramte kunder, der har købt en barnevogn hos 'Kære Børn' frem til 9. august kan møde op i Ønskebørn-butikkerne i Haderslev, Vejle og Fredericia, fremvise en kvittering, og så vil de første 50 personer blive skrevet op til en kombivogn, som de senere vil kunne afhente gratis.