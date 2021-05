Svaret på tidens største spørgsmål kan meget vel gemme sig bag nogle røde murstensmure i Wuhan.

Stammer pandemien fra virusinficerede flagermus, der har overført corona-smitten til mennesker, eller skal årsagen til 168 millioner smittetilfælde og 3,5 millioner døde på verdensplan findes inde i Wuhans Institut for Virologi?

Sidstnævnte teori har nu for alvor fået medvind, efter at mistanken helt fra pandemiens start er blevet slået hen som substansløs. Mere om det senere.

Den fornyede interesse for laboratorierne i Wuhan skyldes, at den amerikanske præsident, Joe Biden, i en pressemeddelelse onsdag aften dansk tid lod verden vide, at han har haft en rapport liggende på sit skrivebord, som han nu har taget bestik af.

Ifølge Joe Biden er det rapportens konklusion, at covid-19 opstod enten som følge af 'menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke'.

På den baggrund har præsidenten beordret sine efterretningstjenester til at udarbejde en ny rapport, som skal være færdiggjort om 90 dage.

Papirerne modtog Joe Biden tidligere på måneden og er årsagen til, at det nu er den officielle melding fra Det Hvide Hus, at den ene teori ikke er mere sandsynlig end den anden, hedder det sig.

Altså regnes mistanken om et muligt laboratorie-læk ikke længere som grebet ud af den blå luft. Det var ellers den kritik, Joe Bidens forgænger, Donald Trump, blev mødt med, da han antydede, at udbruddet af pandemien stammede fra et kinesisk laboratorium.

Sikkerhedsvagter foran Wuhan Institute of Virology, mens et hold forskere fra WHO inspicerer bygningen i februar 2021. Foto: THOMAS PETER

Allerede 16. marts 2020 kaldte Trump den dødelige smitte for 'Kina-virussen'. Det er han i øvrigt blevet sagsøgt for med anklager om, at påstanden stigmatiserer kinesiske amerikanere, mens endnu ingen ved præcis, hvor covid-19 er opstået.

Udmeldingen fra Det Hvide Hus onsdag kommer blot få dage efter, at avisen The Wall Street Journal skrev, at tre forskere, som arbejdede på et laboratorium i millionbyen Wuhan i Kina, blev syge allerede i november 2019.

De havde alle 'symptomer, der stemmer overens med både covid-19 og almindelige sæsonbetingede sygdomme', men det er ikke afklaret, om de faktisk var syge med covid-19.

Trækker i land

Det er slet ikke første gang, at den røde murstensbygning i Wuhan, der præsenteres nøgternt udadtil som 'Wuhan Institute of Virology', er genstand for granskning.

Wuhan Institute of Virology er et større samlet kompleks af bygninger, der ligger i millionbyen i Hubei-provinsen i Kina. Foto: HECTOR RETAMAL

Et hold på 17 håndplukkede forskere fra hele verden rejste i begyndelsen af 2021 til den kinesiske millionby for at finde kilden til smitte-udbruddet.

Den danskfødte ekspert i fødevaresikkerhed i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Peter Ben Embarek førte an.

Topforskerne konkluderede i februar, at det er 'ekstremt usandsynligt', at corona-pandemien skyldes en 'laboratoriebegivenhed'.

Men Peter Ben Embarek trækker nu i land over for den meget kontante afvisning af teorien.

Wuhans Institut for Virologi er muligvis kilden til corona-pandemien. På billedet her ses P4-laboratoriet, der ligger bag den mystiske røde bygning, som nu igen har verdens opmærksomhed. Foto: THOMAS PETER

»Det var måske ikke det mest heldige valg at bruge en skala, der går fra »mest sandsynlig« til »ekstremt usandsynlig«. Vi burde nok have valgt en anden og mere neutral skala. Men vi udelukkede med vores formulering stadig ikke et laboratorieudslip,« siger han i et interview med Berlingske.

Hans udmelding kommer efter, at 18 prominente forskere har kritiseret konklusionen fra WHO-holdet, der ifølge Washington Post blot fik tre timer til at undersøge laboratorierne i Wuhan.

I et åbent brev offentliggjort 14. maj 2021 skriver de kritiske forskere, at muligheden, for at virusudbruddet er sket som følge af 'utilsigtet frigivelse fra et laboratorium', stadig er 'levedygtig'.

Efterfølgende har generaldirektøren for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, imødekommet kritikken.

»Alle hypoteser forbliver på bordet,« lød det i marts.

I Kina afvises laboratorie-teorien pure. Zhao Lijian, udenrigsministeriets talsmand, skriver torsdag på Twitter, at udmeldingen fra USA er et forsøg på at gøre Kina til 'syndebuk' for den globale krise.

'USAs mål er at bruge pandemien til at øge stigmatisering og politisk manipulation for at flytte skylden. De er respektløse over for videnskaben, uansvarlige over for menneskers liv og kontraproduktive over for en samlet global indsats for at bekæmpe virussen,' raser talsmanden ifølge The Guardian.

With 33 million confirmed cases and 600,000 deaths from #COVID19 at home, both the highest in the world, the #US, instead of examining its own behavior, attempts to scapegoat #China.

What are they up to?

Også lederen af Wuhan-laboratoriet, Yuan Zhiming, siger til avisen Global Times, at det er en 'total løgn'.

Om verden nogensinde får det objektive svar på, hvordan coronavirus opstod, er uvist.

Peter Ben Embarek udtrykker dog over for Berlingske tro på, at svaret kommer en dag.

»Det er svært at sige. Der skal også en portion held til. Men det er stadig mit håb, at det vil lykkes,« siger han.