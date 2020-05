Vi forberedte os på en storm, da Danmark i begyndelsen af marts barrikaderede sig. Sygehusene oprettede særlige coronaafsnit og aflyste alle behandlinger, der kunne udsættes. Vi gjorde alt for at være klar, når covid-19 ville gå i land.

»Men det blev absolut ikke en storm. Det blev ikke engang en brise,« siger overlæge og klinisk professor Christian Backer Mogensen fra Sygehus Sønderjylland.

Siden 1. april har 48 senge på det sønderjyske sygehus stået klar til coronapatienter.

»Vi gjorde klar til det helt store indtog, som vi forventede, når vi så billeder fra Italien, men det blev stort set noget, vi kunne håndtere inden for vores normale beredskab. Alt i alt har vi haft 20 patienter indlagt. Højst fire til fem senge har været i brug ad gangen,« siger han.

Christian Backer Mogensen foran coronaafsnittet på Sygehus Sønderborg. Vis mere Christian Backer Mogensen foran coronaafsnittet på Sygehus Sønderborg.

I dag ligger én coronaramt patient på hospitalets intensivafdeling. I hele Sønderjylland har der ikke været nogen bekræftede covid-19-tilfælde siden 14. april.

Christian Backer Mogensen får dagligt information fra de pode-telte, der er opstillet i regionen. Omkring 300 sønderjyder testes om dagen, men det er under en 1 procent, der er smittet med corona.

»Covid-19 er nærmest uddød hos os, og vi kan sagtens håndtere efterårets bølge,« siger han og tilføjer:

»Smitten ligger stadig derude, så vi forventer lidt flere smittede, når vi lukker samfundet op. Men vi er ikke længere bekymrede for en stor epidemi, som vi ikke kan håndtere.«

Antal nye covid-19-tilfælde per 100.000 indbyggere, de seneste syv dage, fordelt på kommuner. Opgjort af SSI. Foto: SSI Vis mere Antal nye covid-19-tilfælde per 100.000 indbyggere, de seneste syv dage, fordelt på kommuner. Opgjort af SSI. Foto: SSI

Til trods for, at de 48 senge på coronaafsnittet mest har stået tomme, mener han, at håndteringen og forberedelserne har været helt rigtige.

»Vi lukkede ikke for voldsomt eller for meget ned, vi gjorde det rigtige, og vi gjorde det overbevisende. Det har haft betydning for antallet af indlæggelserne. Der er overbevisende dokumentation for, at det gik galt de steder, hvor man ikke har bremset op i tide,« siger han med henvisning til Italien og Spanien.

Også i Nordjylland havde man forberedt sig på det helt store covid-19-rykind.

»Men det er ikke gået så galt, som vi havde frygtet eller forventet,« siger ledende overlæge Henrik Nielsen fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Så mange patienter er indlagt med covid-19: Region Syddanmark 11 er indlagt på regionens hospitaler.

2 ligger på en intensiv afdeling. Region Midtjylland 22 er indlagt på regionens hospitaler.

11 ligger på en intensiv afdeling. Region Nordjylland 8 er indlagt på regionens hospitaler.

4 ligger på en intensiv afdeling. Region Sjælland 37 er indlagt på regionens hospitaler.

4 ligger på en intensiv afdeling. Region Hovedstaden 121 er indlagt på regionens hospitaler.

22 ligger på en intensiv afdeling. Tallene er opgjort 7. maj.

I en skuffe på Henrik Nielsens kontor ligger planen for, hvordan 80-100 ekstra intensivpladser kunne blive klar. Ved siden af ligger vagtplanen, der skulle sikre læger og sygeplejersker til at behandle de forventede patienter.

Men der blev aldrig brug for mere end de 17 ekstra pladser, der i første omgang blev oprettet på coronaafsnittet på Aalborg Universitetshospital.

»Da det var på sit højeste, var 10-12 af sengene belagt, men tallet er gået nedad de seneste uger,« siger han.

Nu er der fire coronasmittede indlagt til intensivbehandling i Nordjylland.

Man kunne godt havde tilpasset bedredskabet. Så man ikke stod med for mange tomme senge og for meget personale Henrik Nielsen overlæge Aalborg Universitetshospital

Set i lyset af den forventede genåbning – var forberedelserne et udtryk for, at der blev råbt ulv? Eller var det rettidig omhu?

»Der blev nok råbt mere ulv, end der var belæg for, men det er jo også rettidig omhu, for sundhedssystemet har forandret sig med en hurtighed, som man aldrig har set før,« siger Henrik Nielsen.

Han har intet at bebrejde på forberedelserne af pandemien, men efterspillet kunne have været bedre, mener han.

»Når man allerede i marts læste, at kurven var nedadgående, kunne man godt havde tilpasset beredskabet efter det. Så man ikke stod med for mange tomme senge og for meget personale. Det kan vi se nu.«

På Sygehus Sønderjylland er Christian Backer Mogensen bekymret for, at corona-indsatsen har kostet de patienter, der normalt bliver indlagt akut, dyrt.

De seneste måneder har lægerne set langt færre af de normale akutpatienter.

»Og vi har set, at akutpatienterne har været mere syge end ellers, når de er kommet ind. Jeg har været bekymret for, om der ligger nogen hjemme med f.eks. lungebetændelse, som vi burde have hjulpet.«

En anden bekymring er alle de kroniske patienter og planlagte operationer, som er blevet aflyst under coronaepidemien.

»Den pukkel, vi har skubbet foran os, gør, at vi kommer til at arbejde mere, og jeg kan da spørge mig selv, om vi har gjort det godt nok for f.eks. diabetikerne,« siger han.