»Jeg vil ikke sige, at jeg decideret er uden ord. Men jeg er sgu tæt på at være mundlam.«

Ove Sørensen troede næsten ikke sine egne øjne, da han mødte ind på arbejde onsdag morgen. Det var ren deja-vu.

For knap to uger siden fik hans arbejdsplads, Skalborg Sportsklub, ødelagt bannere og adskillige lyskæder, som siden blev erstattet.

Og denne onsdag gentog historien sig.

Juletræet er pyntet med fire lyskæder – nu er tre af dem klippet over. Foto: Privatfoto

»Jeg lukkede hallen i går (tirsdag, red.), og der var ingenting. Da jeg mødte ind i morges er tre lyskæder klippet over, og et af vores bannere er igen skåret op,« siger en tydelig frustreret Ove Sørensen, der arbejder som halbestyrer i klubben.

»Man bliver sådan lidt opgivende, når det bare fortsætter. Hvis der bare var en grund. Det ved vi jo ikke, og hold kæft hvor er det bare træls.«

B.T. skrev 29. november første gang om det omfattende hærværk.

Hvert år sælger sportsklubben juletræer, hvor alle pengene går til at støtte op om det lokale sportsliv i klubben. Hertil har klubben investeret i bannere og lyskæder, der skal lyse juletræerne op.

Sportsklubben i Skalborg fik en skidt optakt til julen. Foto: Privatfoto

Samlet set til en værdi af 9.000 kroner.

»Det er så ærgerligt. Vi er en sportsklub, som forsøger at tjene penge til klubben. Derfor synes jeg, det er så lavt. Og jeg bliver faktisk skuffet og ked af det,« sagde Ove Sørensen i november til B.T.

Sagen tog så en ny drejning, da tv-programmet 'TV Bingo' valgte at donere 9.000 kroner til sportsklubben.

»Da jeg læste, at det her var sket for dem, tænkte jeg bare 'hold kæft, hvor er det utroligt, hvad de skal finde sig i, når de bare vil sælge juletræer for foreningen'. Det var helt oplagt at hjælpe dem, så de kunne komme hurtigt videre og få solgt nogle juletræer,« forklarede tv-værten Peter Skram om årsagen til donationen.

Syv lyskæder, magen til denne, er klippet over. Foto: Privatfoto

Ove Sørensen forklarer, at sportsklubben faktisk tøvede med at sætte de nyindkøbte genstande op igen. Man startede således med en lyskæde for en uge siden – og mandag kom det hele så op.

»Det holdt så halvandet døgn, og det er sgu bittert. Man skulle næsten tro, at nogen har et horn i siden på os.«

»Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men der er mange andre, der sælger juletræer i byen, men jeg nægter at tro på, at det er vores konkurrenter. Jeg tror, der er tale om drengestreger – og det vil jeg næsten ikke kalde det mere.«

Sportsklubben har politianmeldt hærværket i første omgang, men er blevet oplyst, at der ikke bliver gjort mere ved det.

»Det er egentlig o.k., for de skal vurdere deres ressourcer. Nu er vi jo i midt december, så nu må vi lige finde ud af, hvad vi gør. Måske vi bare lader det være og reparerer, hvad repareres kan.«

Heldigvis er det nye banner fra 'TV Bingo' ikke skåret i stykker. Så salgene af juletræer fortsætter.

»Men jeg synes, det er så lavt. Og jeg forstår det simpelthen ikke.«