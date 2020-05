En ellers særdeles anerkendt dansk forsker på Københavns Universitet er nu pludselig røget i den store identitetspolitiske mølle.

Hans forskning beskyldes for at understøtte racisme og være præget af »metodologisk hvidhed«.

Offeret er denne gang Ole Wæver, centerleder og professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han er intetanende kommet i kløerne på to udenlandske forskere, som har skrevet en artikel, hvor Wævers forskning omtales, samt flere andres. Det skriver Uniavisen.

»Jeg har aldrig set en artikel, som ramte så meget ved siden af skiven,« siger Ole Wæver til Uniavisen og uddyber, at han aldrig har haft det så dårligt med sit arbejde og sin karriere, som han har nu.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Ole Wæver, der er indehaver af Ridderkorset, beskyldes nu for racisme og andre grimme ting af to undelandske forskere. Foto: Bjarne Luthcke Vis mere Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Ole Wæver, der er indehaver af Ridderkorset, beskyldes nu for racisme og andre grimme ting af to undelandske forskere. Foto: Bjarne Luthcke

Alison Howell, forsker ved Rutgers University i Newark og Melanie Richter-Montpetit, lektor ved University of Sussex i Storbritannien, har for ni måneder siden skrevet en artikel, hvor Wævers beskyldes for adskillige ting og sager, men først lige lidt om Wævers forskning:

Ole Wæver er ophavsmand til begrebet sikkerhedsliggørelse, som bruges når politikere tager et eller andet emne op og får det til at handle om nationens sikkerhed, selvom nationens sikkerhed ikke nødvendigvis er på spil.

Alison Howell og Melanie Richter-Montpetit har konkluderet i deres forskning, at Wævers ditto er fedtet ind i en række stygge sager, som det kan være vanskeligt for ikke-identitetspolitiske aktører at forstå, hvad dækker over.

For eksempel 'civilisationisme' og 'metodologisk hvidhed'.

Jeg har aldrig set en artikel, som ramte så meget ved siden af skiven Ole Wæver, professor i statskundskab

Det første handler om, at man som forsker underbevidst arbejder ud fra at ens egen vestlige civilisation er overlegen og andres er noget møg. Metodologisk hvidhed handler om, at man er blind for alt andet end 'hvide' inputs.

Desuden så beskriver Ole Wæver i sit arbejde angiveligt en del afrikanske stater, som klarer sig dårligere end de europæiske. Det er - må man forstå - et udtryk for antisort racisme.

Ole Wæver udtaler desuden til Uniavisen, at han er skuffet over, at han ikke har fået lov til at give genmæle i tidskriftet Security Dialogue, hvor anklagerne mod ham og andre, er blevet bragt.

Han mener ikke, at tidsskriftet anerkender, at der er rettet anklager mod ham.