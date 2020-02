Martin Høeg kunne ikke tro sine egne ører, da han onsdag blev ringet op af sin vicevært.

Viceværten kunne fortælle, at der var blevet tegnet seks hagekors på den bygning, hvor Martin Høeg driver sin forretning.

»Det er da groft, og det underliggende budskab er dybt forkasteligt. Så jeg er ked af at have det på min bygning,« fortæller han til B.T.

Martin driver Locked Escape Room, hvor små selskaber skal løse gåder i et rum for at få låst sig selv ud, og han har sammen med sin medejer været så heldig at få plads i en fredet bygning i det centrale Randers.

Locked Escape Room med hagekors Vis mere Locked Escape Room med hagekors

Den fredede bygning er kalket, så selvom det ville være den nemmeste løsning at smide en spand hvid maling på facaden, så er det ikke muligt.

Derfor må Martin og medejeren vente med at få fjernet de antisemitiske symboler.

Hærværket er anmeldt til politiet, og over for B.T. bekræfter Østjyllands Politi, at man efterforsker ulovligheden.

Endvidere fortæller politikredsen, at det blandt andet var netop ved den bygning, at Rasmus Paludan tirsdag holdt en af sine mange demonstrationer.

På Facebook-gruppen 'Facebook Randers' er der en randrusianer, der skriver, at der også er tegnet hagekors på andre bygninger i det centrale Randers, men det kan politiet ikke bekræfte.

»Vi er ude i området og undersøge det nu, og det er klart, at vi tager al hærværk seriøst, men når der er et politisk budskab, så har den en anderledes klang,« oplyser René Ludvig, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Desværre er det ikke første gang, at man i Randers stifter bekendtskab med antisemitiske budskaber og ulovligheder.

I begyndelsen af november blev over 80 jødiske gravsten udsat for hærværk, da de alle blev overmalet med grøn maling eller væltet.