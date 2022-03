Det er ikke kun fødevarer, elvarme og benzin, der i øjeblikket bliver dyrere og dyrere.

For selvom det er svært at forestille sig, at prisen kan hæves yderligere, er det sket: Nu skal du grave endnu dybere i lommerne for at få råd til en designertaske.

Ifølge Børsen kostede en af de store Chanel-klassiker med navnet 11.12, som er designet af Karl Lagerfeld i 1980, 30.000 indtil tidligere på måneden.

Nu har prisen på tasken rundet 60.000 kroner – og det er bare ét eksempel på de voldsomme stigninger.

På to år er prisen på en Chanel-taskerne nemlig steget med omkring 60 procent. Og også andre modehuse såsom Dior og Luis Vuitton har sat priserne op med henholdsvis otte og ti procent i år.

Men hvad skyldes den store prisstigning på i forvejen dyre tasker?

Ifølge Women’s Wear Daily, som er et amerikansk fagblad inden for mode, skyldes det stigende omkostninger til produktion, materialer og transport.

Derudover lyder en officiel forklaring fra Chanel, at de siden 2015 har haft en politik om, at deres taske skal have samme pris verden over.

Det skriver Børsen, der uddyber med, at prisstigningerne altså begrundes med, at en Chanel-taske ikke skal være dyrere i Kina og USA end i Europa, fordi man vil undgå et parallelmarked.

Erik Hansen-Hansen, der forsker i luksusmode ved Det Kongelige Akademi, fastslår dog til Børsen, at stigningerne også skyldes, at de forskellige brands ønsker at bevare deres eksklusive image.