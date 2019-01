Skattestyrelsen har fastsat datoen for årets største digitale begivenhed.

Mandag den 11. marts får 4,6 millioner borgere adgang til årsopgørelsen, og overskydende skat vil blive udbetalt fra den 5. april. skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Danmark har et af verdens mest automatiserede og digitaliserede skattesystemer.

»Det betyder for langt de fleste, at vi har alle nødvendige oplysninger til at opgøre skatten, og de behøver derfor ikke at gøre noget,« siger personskattedirektør i Skattestyrelsen, Karin Bergen, i pressemeddelelsen.

Faktisk er det kun omkring 15% - eller 700.000 borgere, der normalt skal ændre eller tilføje noget i deres årsopgørelse.

De 4,6 mio. årsopgørelser bliver dannet på baggrund af omkring 200 millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra banker, arbejdsgiver, pensionsselskaber m.v.

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.