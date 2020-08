Med henblik på at låne dem ud til andre lande, har staten købt 80 respiratorer af Region Hovedstaden.

Danmark er nu klar til at sende op til 80 respiratorer til udlandet.

Det sker, efter at staten for 3,4 millioner kroner overtager 80 respiratorer fra Region Hovedstaden.

Regionen havde de 80 respiratorer i overskud, men har ikke lovhjemmel til at tilbyde andre lande at låne respiratorerne.

Derfor var staten nødt til at overtage respiratorerne, før andre lande kunne få gavn af dem.

Derfor bad Sundheds- og Ældreministeriet Folketingets Finansudvalg om lov at overtage regionernes respiratorer, der var i overskud, så de hurtigst muligt kunne lånes ud.

- Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige hjemmel til at fore- tage udlånet af respiratorerne til udlandet kan blive tilvejebragt hurtigst muligt i indeværende finansår, lød forespørgslen til Finansudvalget.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at antallet af aktuelle anmodninger fra andre lande om respiratorer er på cirka 25.

/ritzau/