Antallet af indlagte med coronavirus er steget med to mandag. 198 personer er indlagt.

Yderligere fire er døde med coronavirus i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

I alt er 533 personer døde, siden det første coronatilfælde blev konstateret herhjemme 28. februar.

Coronavirus er ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldene. Alle, der er døde inden for 60 dage efter en positiv coronatest, tælles med i statistikken over dødsfald.

Antallet af indlagte er steget med to siden søndag. I alt er 198 personer indlagt med coronavirus på et af landets hospitaler.

43 personer er indlagt på en intensiv afdeling, hvilket er en stigning i forhold til 40 personer søndag.

Derudover har antallet af indlagte i respirator ikke ændret sig. Det gælder fortsat 33 personer.

Det er ikke mange dage siden, at Danmark nåede over 300.000 test for coronavirus. Det skete i løbet af weekenden. Mandag er tallet 326.560 test.

Omkring en uge før var der rundet 200.000 test. Dermed bliver der for nuværende testet langt flere sammenlignet med tidligere under coronakrisen.

Antallet af test er formentlig højere, da test, hvor der endnu ikke foreligger et testsvar, eller hvor resultatet har været uklart, ikke tæller med i statistikken.

10.513 er testet positiv, viser den seneste opgørelse.

/ritzau/