Efter en periode med nedgang stiger antallet af indlagte coronapatienter igen, oplyser sundhedsmyndighederne.

Det seneste døgn er der registreret ni nye dødsfald blandt coronasmittede i Danmark.

Dermed er det samlede antal døde nu oppe på 484, oplyser Statens Serum Institut søndag eftermiddag.

Også antallet af indlagte patienter stiger. Siden starten af april har der ellers været en nedadgående tendens i antallet af indlæggelser.

Søndag er 243 patienter indlagt med corona. Det er 11 flere på et døgn.

Dykkes der ned i tallene, viser det sig, at det er Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland, som trækker antallet af indlæggelser op.

Ud af de i alt 243 indlagte patienter er 62 på intensiv, mens 46 har det så skidt, at de er koblet til en respirator.

For begge grupper er det en stigning på to personer i løbet af et døgn.

Indtil videre er 9523 personer blevet testet positive for corona i Danmark. Det er 116 flere end et døgn tidligere.

I alt er 233.799 personer herhjemme blevet testet for virusset.

Når antallet af bekræftede tilfælde holdes op imod testantallet, er det 4,1 procent af testene, der viser sig positive.

