Knap 16.000 personer er blevet testet for coronavirus indtil videre, og cirka 12 procent er testet positive.

Antallet af smittede med coronavirus fortsætter med at stige i Danmark.

Torsdag er der konstateret 1851 tilfælde, hvor personer er blevet testet positive for coronavirus. Det er 127 flere end onsdag, oplyser Statens Serum Institut.

Samlet er 15.981 personer blevet testet, hvilket er 1022 flere end onsdag.

Der formodes at være store mørketal, da det indtil videre kun har været personer med stærke symptomer, der er blevet testet.

Derfor kan der være mange med milde eller ingen symptomer, som er smittet, men ikke registreret i statistikken.

Sundhedsstyrelsen præsenterede onsdag nye retningslinjer, der skal være med til at sikre, at flere bliver testet.

Ambitionen er, at man fremover vil teste op mod 5000 danskere om dagen. Det vil være cirka en femdobling fra det nuværende niveau.

Myndighederne er dog udfordret af, at der er mangel på testudstyr, og for at nå op på 5000 daglige test er derfor behov for at skaffe nyt.

Indtil videre er 34 personer døde, mens de var smittet med coronavirus. Tallet er senest opdateret onsdag klokken 12. Derfor kan der være personer, som i mellemtiden har mistet livet.

Selv om man er død med coronavirus, er det ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Flere af de personer, der indtil videre er døde med virusset, havde andre alvorlige sygdomme.

/ritzau/