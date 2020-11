Der er 936 nye tilfælde af coronasmittede herhjemme. Samtidig stiger antallet af indlagte med 15 personer.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 936 coronatilfælde i Danmark.

Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut.

Det er 54.876 prøver, der ligger til grund for dagens opgørelse.

Tallene viser også, at antallet af indlagte coronapatienter stiger med 15 personer til 184.

Man skal tilbage til 12. maj for at finde et lignende antal indlagte. Da var der 177 indlagte. Dagen før var der 198.

Svend Ellermann-Eriksen er ledende overlæge på afdelingen for klinisk mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital.

Han hæfter sig ved, at dagens tal ligger noget under tirsdagens rekord med 1353 smittede.

- Det virker som om, at smittetallene er nogenlunde stabiliseret efterhånden.

- Vi kan håbe på, at det er den indsats, som blev lavet for en uges tid siden, som er ved at få effekt nu, siger han.

Torsdag i sidste uge trådte et krav i kraft om øget brug af mundbind i det offentlige rum.

Nu skal man være iført mundbind eller visir, når man eksempelvis køber ind.

At antallet af indlagte coronapatienter stiger med 15 det seneste døgn finder overlægen ikke alarmerende.

- Indlæggelserne afspejler smittesituationen for en til to uger siden.

- Det vigtigste er, at vi nu får smittekurven til at flade ud, så vi får et stabilt niveau.

- Det kunne tyde på, at vi er nået dertil, siger Svend Ellermann-Eriksen.

På overlægens egen afdeling analyseres coronatest, og medarbejderne løber stærkt, lyder det fra overlægen.

- Vi mærker presset i form af, at vi får mange prøver ind. Men som det ser ud nu, kan vi sagtens klare det, siger Svend Ellermann-Eriksen.

Statens Serum Institut oplyste tirsdag, at det såkaldte kontakttal - tidligere kaldet smittetrykket - er faldet en anelse.

Det ligger nu på 1,1. Det vil sige, at 10 smittede personer i gennemsnit vil smitte 11 andre.

Positivprocenten - det vil sige andelen af smittede blandt de testede - er onsdag opgjort til 1,7. Det svarer til niveauet de seneste dage.

Dagens tal viser også, at der er registreret yderligere ét coronarelateret dødsfald.

Dermed er i alt 729 personer døde med corona, siden virusset første gang blev påvist herhjemme 27. februar.

/ritzau/