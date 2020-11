Der er det seneste døgn registreret 942 nye smittetilfælde i Danmark.

Der har det seneste døgn været en stigning i antallet af indlagte med coronavirus på landets sygehuse.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 18 til 174, oplyser Statens Serum Institut (SSI). Det er det højeste antal siden 13. maj.

Mandagens tal for indlæggelser skal ses i lyset af, at der bliver udskrevet færre patienter fra sygehusene i weekenden.

Tallene er trukket klokken 7 mandag morgen, og først tirsdag vil man derfor få et mere retvisende billede af, om der er en vedvarende stigning i antallet af indlæggelser.

På landets intensivafdelinger er der mandag 23 indlagte. Det er fire flere end søndag og det højeste antal siden slutningen af maj.

Kapaciteten på landets sygehuse er trods den seneste stigning langt fra at være udfordret på nuværende tidspunkt.

Ud over et stigende antal indlagte er der registreret 942 nye smittetilfælde. Det er lidt lavere end de foregående to dage.

Det hænger muligvis sammen med færre test. Andelen af testede personer, der er positive, er 1,6 procent i mandagens opgørelse. Det er nogenlunde på niveau med den seneste uge.

