Antallet af indlagte patienter med coronavirus fortsætter med at stige.

Torsdag er 153 patienter indlagt med coronavirus på landets sygehuse.

De 30 af dem er indlagt på en intensiv afdeling, hvoraf 27 er i respirator. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Onsdag var 129 indlagt.

Myndighederne forudser, at coronavirusset vil lægge et stort pres på landets sygehuse de kommende uger.

Derfor er alle ikke-akutte operationer udskudt for at give plads til coronapatienter.

Indtil videre er seks personer i Danmark døde, mens de har været smittet med coronavirus. Selv om de har været smittet, er det ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Definitionen for at indgå i statistikken er, at man er død, senest 60 dage efter at man er smittet med coronavirus.

