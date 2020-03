På en uge er antallet af personer i Danmark, der er konstateret smittet med coronavirus, steget fra 0 til 15 personer, mens 190 personer er i karantæne.

Det står klart, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag aften meddeler, at yderligere fem personer er testet positiv for coronavirus.

Styrelsen oplyser endvidere i pressemeddelelsen, at man er i gang med smitteopsporingen og håndteringen af de personer, der har haft tæt kontakt til de smittede.

Disse personer kommer i hjemmekarantæne, lyder det.

Ifølge pressemeddelelsen er et af de nye smittetilfælde konstateret på Færøerne.

Overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Petri oplyser til Ritzau, at der er tale om den samme person, der tidligere onsdag blev omtalt af Færøernes sundhedsminister, Kaj Leo Holm Johannesen, på et pressemøde.

Således er det på nuværende tidspunkt kun én verificeret coronasmittet på Færøerne.

Der er ud over det ikke nogen oplysninger om de nye smittetilfælde indtil videre. Derfor kendes hverken køn, alder, bopæl, eller hvor de er smittet, for nuværende.

Det er efterhånden en uge siden, at den første person i Danmark blev testet positiv for coronavirus.

Indtil videre er alle de personer i Danmark, der er testet positiv for coronavirus, kommet hjem fra rejser i udlandet. Flere af dem har været i Norditalien.

Sundhedsstyrelsen forventer, at der over de kommende uger vil komme flere smittede danskere. Det gælder også folk, der smitter hinanden i Danmark.

Som følge af udviklingen har regeringen varslet en række tiltag, der skal begrænse udbredelsen.

Blandt andet anbefaler myndighederne nu, at man bliver hjemme efter at have besøgt områder med særligt mange smittede. Det gælder, hvis man er kommet hjem fra et af områderne efter 2. marts.

Anbefalingen gælder de fire regioner i Norditalien Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Desuden er det hele Kina - undtaget er dog Taiwan, Hongkong og Macau. For Sydkorea er det provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu. Derudover er det hele Iran.

Listen vil blive opdateret løbende, oplyser myndighederne.

Hvis man som borger mærker symptomer såsom feber, hoste eller åndenød, skal man under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre eller lignende.

I stedet skal man ringe til sin læge, lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen.

For sundhedspersonale, der har direkte kontakt til borgere, er det desuden nu et krav at være hjemme 14 dage efter at have besøgt et af risikoområderne.

Det har ført til, at flere medarbejdere på sygehuse over hele landet er blevet sendt hjem fra arbejde.

/ritzau/