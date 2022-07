Lyt til artiklen

Pludselig kom varmen til Danmark.

Og pludselig skulle danskerne ud for at købe blæsere og klimaanlæg for at dæmpe temperaturen indendørs en smule.

Elektronikkæden Power fortæller til Finans, at salget af blæsere og klimaanlæg er steget med 400 procent fra søndag til mandag. Mandag til tirsdag steg salget med yderligere 200 procent.

Og varmen kommer åbenbart hvert år bag på danskerne, ifølge salgschef hos Power, Daniel Olsen.

»Danskerne køber først blæsere, når det er varmt. Hvis vi sætter noget på tilbud, uden det er varmt, så rykker det slet ikke, men når det bliver over 25 grader, så går danskerne helt amok, og de er også villige til at betale prisen,« siger Daniel Olesen.

Daniel Olsen oplyser til mediet, at de sælger flest af de billige blæsere, men de har også set en stigning i salg af de helt dyre klimaanlæg.

Hos Salling Group, som har butikskæderne Bilka, Føtex og Netto i sin fold, oplever man den samme tendens, fortæller deres pressechef, Jacob Krogsgaard Nielsen.

Derudover er efterspørgslen af sodavand, is og øl steget markant som vejrprognoserne lovede varmt vejr.

