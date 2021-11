Duften af brændte mandler spreder sig så småt i gågaden, mens aarhusianerne går rundt i julelysenes skær.

Det er snart jul. På søndag kommer vi det endnu et skridt nærmere, når det store juletræ foran Rådhuset traditionen tro bliver tændt.

Du kan se med, når julemanden byder velkommen og tænder juletræet sammen med sine hjælpere. Imens synger koret 'Juletræet med sin pynt' med Aarhus Concert Band.

Det sker 28. november, første søndag i advent, klokken 16.

Red Barnet har et telt på pladsen, hvor de sælger saft, gløgg og æbleskiver. Pengene herfra går til Red Barnets arbejde.

Det skulle ellers have været borgmester Jacob Bundsgaard, der tænder træet, skriver VisitAarhus. Borgmesteren blev i denne uge testet positiv for coronavirus, hvorfor han formentlig har givet opgaven videre til julemanden.

Program for dagen Kl. 15.50: Julemusik fra Rådhushusets Klokkespil v/klokkenisterne Laurie Pickering og Ib Pedersen

Underholdning af Aarhus Concert Band v/Aarhus Musikskole Musikskolens Børnekor synger julesange

Koret synger »Juletræet med sin pynt« med Aarhus Concert Band

Cirka 16.25: Julemanden byder velkommen og tænder Juletræet sammen med sine to hjælpere

Julemanden byder velkommen og tænder Juletræet sammen med sine to hjælpere Potpourri over kendte julekalendersange Karla Kold m. Band MGKØ/Aarhus Musikskole

Aarhus Concert Band spiller

Kl. 16.50: Julemusik fra Rådhusets Klokkespil v/klokkenisterne Laurie Pickering og Ib Pedersen

Juletræet kommer fra Store Hjøllund Plantage vest for Silkeborg. Træet er et 25 meter højt rødgran.

På grund af corona vil der på Rådhuspladsen være adgang for publikum gennem to sluser, og der er kun adgang med gyldigt coronapas.

Der vil være adgang for 1.000 mennesker på pladsen, og Aarhus Kommune opfordrer alle gæster til at bære mundbind, holde afstand og tage de nødvendige hensyn til hinanden.