Lørdag blev Mikkel Kjellberg fyret som rektor for den kendte – og netop nu stormombruste – kostskole Herlufsholm.

Nu bryder han tavsheden.

Det sker i et interview med Sjællandske.

»Jeg har ikke fået egentlige dødstrusler, men jeg har fået rigtig mange ubehagelige beskeder og opfordringer til at gøre slemme ting ved mig selv. Derudover har jeg fået mange positive tilkendegivelser fra elever, tidligere elever, lærere og medarbejdere,« siger Mikkel Kjellberg til lokalmediet.

Han blev fyret som rektor efter at TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' afslørede adskillige sager om vold, krænkelser og mobning på skolen. Sager som kostskolens ledelse – med Kjellberg i spidsen – ifølge flere elever skulle have kendt til uden at have gjort nok ved at få dem løst.

Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål i sagen – også hvad Mikkel Kjellbergs rolle angår.

Overfor Sjællandske ønsker Mikkel Kjellberg hverken at kommentere selve fyringen eller svare på kritiske spørgsmål om, hvorfor han fik sparket.

Om han har anmeldt de ubehagelige beskeder til politiet, ønsker han heller ikke at oplyse.

Sikkert er det dog, at politiet nu undersøger de episoder på Herlufsholm Skole, der er beskrevet i dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.

»Vi ser udsendelsen grundigt igennem, og hvis vi vurderer, at der er hændelser, hvor straffeloven kan være overtrådt, så vil vi indlede en efterforskning,« sagde politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kim Kliver, i en pressemeddelelse mandag.

Desuden opfordrer politikredsen til, at både nuværende som tidligere elever henvender sig til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvis de ønsker at anmelde, at de har været udsat for strafbare forhold.

Det kunne for eksempel være voldsepisoder eller psykisk vold under deres ophold på Herlufsholm Skole.

Samtidig kom nyheden om, at skolens bestyrelse på Herlufsholm Skole har indgivet en politianmeldelse mandag.

Politiet bør undersøge, om et eller flere tilfælde skal undersøges, lyder det fra bestyrelsen.