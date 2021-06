Torsdag bliver starten på en række dage med enorm varme i landet og mulighed for helt op til 30 grader. Men hvad skal man lave med sin familie i varmen?

Det kan du blive klogere på i B.T.s guide herunder.

Direktør for Børn i Byen Caroline Meldgaard og bloggeren Kristina Wildenhoft, som du måske bedre kender fra Instagram-profilen 'Kriblekongen', fortæller dig herunder, hvad du kan lave.

Bor du i eller nær Aarhus eller København, så er der tre steder i hver by, som Caroline Meldgaard anbefaler at besøge.

København

»Københavns Kommune har lukket for alle soppebassiner. Men på Frederiksberg er de tilgængelige. Jeg vil anbefale det store soppebassin på Langelandsplads. Der er også noget, der sprøjter med vand til de lidt større børn, og der er også en legeplads, hvor børnene kan slå sig løs.«

»Man kan også tage ud at sejle på havnerundfart eller leje en båd. Det er bare at gå ned på havnen og vælge en af de mange udbydere. Det er en god måde at komme rundt og se lidt, samtidig med at man kan blive kølet lidt ned. Generelt så brug kanalerne. Tag vandbussen i stedet, når det er så varmt.«

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

»Det sidste sted, jeg vil anbefale, er havnebadet på Islands Brygge. Der er soppebassin til de helt små, men også udspringsbassin til de lidt større børn. Jeg synes generelt, at de tre steder rammer de fleste aldersgrupper.«

Aarhus

»I Aarhus er der bassin syv ude på Aarhus Ø, der er et forholdsvis nyt område. Det er et lækkert åndehul i byen, hvor der også er mulighed for at få mad, is og drikke. Der er en legeplads og nogle vandaktiviteter, man kan prøve. Det er bare et rigtig godt sted til at få lidt luft, og så er der også havnebad.«

»Man kan også tage børnene med ud på 'Den uendelige bro' ved Ballehage Strand. Broen er placeret i vandet i en cirkel. Det er et godt sted at sidde med en kop kaffe og få lidt skygge, hvorefter man kan hoppe i vandet. Der er også mulighed for at trække op i skoven lige bagved og gå en skøn tur.«

Den uendelige bro. Vis mere Den uendelige bro.

»Så vil jeg også gerne fremhæve 'endless connection'. Det er et springvand, der ligger på havnen i Aarhus. Det er rimelig stort, og børnene kan få lov at blive plasket godt igennem. Det er en virkelig god vand-aktivitet sammen med børnene. Og igen synes jeg, at alle stederne passer til stort set alle aldersgrupper,« siger Caroline Meldgaard.

Når det kommer til generelle aktiviteter, man kan lave med sine børn over hele landet, så har Kristina Wildenhoft, eller 'Kriblekongen' som hun hedder på Instagram, her tre gode aktiviteter, du kan lave med dine børn.

Skyggekunst

»Skyggekunst er en hyggelig aktivitet, hvor barnet skal tegne omridset af en skygge. For at lave skyggekunst har I brug for et stykke papir (stort eller lille), en tusch og en solstråle. Og så skal I selvfølgelig have noget, I kan bruge til at lave skygger på papiret. Det kan for eksempel være skyggen af legetøj, en blomst eller et familiemedlem. Brug jeres fantasi og se, hvilke fine kunstværker I får ud af det. Barnet styrker finmotorik og fantasi i denne aktivitet.«

Skyggekunst. Foto: Kriblekongen Vis mere Skyggekunst. Foto: Kriblekongen

Kridtmaling

»Kridtmaling er en sjov og anderledes måde at tegne med kridt på. Ved at lave jeres gadekridt om til maling får I et helt andet udtryk på fliser og asfalt end almindeligt kridt. Det eneste, I skal bruge for at lave kridtmaling, er gadekridt i forskellige farver, et rivejern og vand. Riv kridt på den fine side af et rivejern ned i en skål og tilføj en lille smule vand. Når det har en dejlig konsistens, som en tynd maling, så er jeres kridtmaling klar. Tag jeres maling med udenfor og mal med fingre eller pensler.«

»Kridt vaskes nemt af med vand, så vær ikke bange for at bruge hænderne til aftryk. Ved denne aktivitet styrker barnet sin kreative tankegang, når I går i gang med at male med kridt. Kun fantasien sætter grænser. Hvis dit barn maler med fingrene, bliver taktilsansen også stimuleret.«

Kridtmaling. Foto: Kriblekongen Vis mere Kridtmaling. Foto: Kriblekongen

Befri dyrene fra isen

»En klassiker i sommervarmen er klart at lege med is og vand herhjemme. Frys noget legetøj – for eksempel et dyr ned i en skål med vand. Stil skålen i fryseren, indtil vandet er frosset til is. Tag så isklumpen op og lad dit barn befri dyret med varmt vand, fint salt og en ske til at hamre lidt med. Det er en sjov aktivitet, der virkelig stimulerer taktilsansen, når barnet rører ved den kolde, glatte is. Efter der er drysset fint salt på, smelter isen lidt og overfladen bliver ru. Dette er en oplagt aktivitet til en dejlig varm sommerdag.«