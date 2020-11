Kulden har bidt i kinder og fingerspidser i de seneste dage, men nu bliver det varmere.

I de kommende dage bliver temperaturerne igen tocifrede: 10, 11, 12 og endda 13 grader.

»Og det lune vejr ser ud til at blive her længe. Normalt byder november på 7,0 grader som eftermiddagstemperaturer, men den næste uge vil termometrene vise mellem 10 og 13 grader,« lyder vurderingen fra TV 2-vejrvært Jens Ringgård Christiansen.

Og det begynder allerede fredag, hvor der også vil være mulighed for at se et glimt af solen. Noget andet end den dyne af skyer, der har ligget over Danmark i de seneste dage.

Hos TV 2 konstateres det, at de højere temperaturer skyldes, at 'vejret kommer fra vest'.

Det samme lyder hos DMI, der også melder om mere varme i de kommende dage med overskriften: 'Mildt den kommende uges tid'. Forarbejdet til det sker allerede i løbet af torsdagen.

»Et højtryk over Østeuropa bevæger sig langsomt mod øst, og Danmark ligger fortsat i en fugtig, mild sydøstlig luftstrøm. I aften og i nat passerer en front Danmark fra vest, og i weekenden sender flere lavtryk over Nordatlanten svage fronter ind over landet vestfra,« lyder det i DMI's prognose:

»Sent søndag og natten til mandag passerer en front med tilhørende lavtryk landet vestfra, inden en højtryksryg i starten af næste uge en giver mere stabilt vejr frem til midt på ugen.«

Foreløbig har gennemsnitstemperaturen i november ifølge TV 2 Vejret ligget på 8,9 grader.

Med til den historie hører dog også, at inden de seneste dages køligere vejr ramte os, var der endog særdeles varmt i begyndelsen af måneden.

Her blev der målt temperaturer på over 17 grader, hvilket var det varmeste i 52 år.