Fra mandag kan alle børn, der er over to år, blive testet samme steder og på samme vilkår som de voksne.

Region Syddanmark meldte i sidste uge ud, at man åbnede op for hurtigtests for børn fra to år og op, og nu vil man altså gøre det endnu nemmere for forældre.

»Vi ser, at coronasmitten breder sig blandt de yngste børn, og derfor har vi set på mulighederne for at gøre det så enkelt og nemt som muligt at få testet sit barn i Region Syddanmark,« udtaler koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, ifølge en pressemeddelelse.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke systematisk test af børn under 12 år, men det anbefales at PCR-teste børn, som har været nærkontakt eller har lette symptomer, og så kan man vælge at hurtigteste før et besøg hos bedsteforældrene.«

Regionen beskriver selv, hvordan systemet, når man skulle have sit barn testet, kunne føles som lidt af en labyrint.

Nu skulle vejen dog ligge lige for.

Alle børn fra to år og op kan blive testet ved alle hurtigtest- pg PCR-teststeder. Det gælder både de permanente og de mobile teststeder.

Hvis man til gengæld mistænker, at ens barn har corona, og det endnu ikke er fyldt to år, skal man igennem egen læge, hvor der skal en henvisning til, før man kan få barnet testet.