Kan det virkelig være rigtigt, at du ikke længere må ryge, selv om du arbejder hjemmefra?

Ja, det kan det. I 2020 har flere offentlige arbejdspladser indført en skærpet rygepolitik uden undtagelse. Det betyder, at du ikke må ryge, selv om du er pålagt at arbejde hjemmefra, som mange er under corona.

En af de arbejdspladser, der under ingen omstændigheder vil acceptere et hvæs af en cigaret, selv om du sidder og arbejder i det eget hjemmekontor, er Gentofte Kommune. Det skriver Magisterbladet.

Af et kommunalbestyrelsesreferat fra Gentofte Kommune fremgår det, at ansatte ikke må ryge 'hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen, på hjemmearbejdspladsen og under transport mellem arbejdssteder'.

Tiltaget møder dog kritik fra medarbejderne.

Af samme referat kan man læse, at det for medarbejderrepræsentanterne var svært at sige ja til belsutningen om røgfri arbejdstid, fordi de ikke ønskede at have en kontrolrolle over kollegerne.

Nogle af dem mener, at det er et direkte indgreb i privatlivets fred.

'Det er grænseoverskridende, at man ikke må bestemme, om man må ryge i sit eget hjem. Det bliver let en glidebane, vi bevæger os ud på, i forhold til at regulere adfærden på arbejdspladsen,' stod der i referatet.

På trods af kritikken og et forslag fra medarbejderrepræsentanterne om at sløjfe røgfri arbejdstid under hjemmearbejde fra kommunens nye rygepolitik holdt Gentofte Kommune dog fast og indførte tiltaget.

Til kritikken om, at det er et indgreb i privatlivets fred, svarer Helene Rasmussen, der er direktør for kommunens social- og sundhedsforvaltning:

»Det er jo ikke det, vi indfører regler for. Vi indfører regler for arbejdstiden. Så i den tid, man får løn fra os, ryger man ikke – uanset om man så arbejder hjemme eller er under transport. Vi har ikke forholdt os til det spørgsmål, du nævner, på den måde. Kun at du ikke ryger, når du er på arbejde for Gentofte Kommune,« siger hun til Magisterbladet.

Derudover handler det også om, at det for medarbejderne er lettere at håndtere enkelte regler i stedet for en masse undtagelser.

Så er man ansat i Gentofte Kommune, er der altså ikke noget at gøre. Rygepolitikken er blevet vedtaget, og har man ikke tænkt sig at følge rygeforbuddet, så bliver det mødt med ansættelsesretslige sanktioner.

Præcis hvordan kommunen har tænkt sig at holde øje med, om de hjemsendte medarbejdere ryger, fremgår dog ikke tydeligt. Men i kommunalbestyrelsesreferatet fremgår det, at de vil holde kontrol med overholdelsen af røgfri arbejdstid, som de kontrollerer øvrige retningslinjer om adfærd i arbejdstiden.

I år har seks kommuner indført røgfri arbejdstid. Det betyder, at i alt 50 kommuner ikke vil acceptere røg i arbejdstiden. Og i starten af 2021 vil yderligere fem kommuner komme med på antirygevognen, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Der er dog forskel på, hvor stramme reglerne er i de enkelte kommuner. Ud over Gentofte Kommune har Hjørring, Gladsaxe og Hvidovre også en politik om røgfri arbejdsplads uden undtagelse.