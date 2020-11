Prisen på et par bukser kan stige fra 600 til 1.000 kroner. Et digitalt kamera kan stige fra 2.000 til 2.900 kroner. Men det er der ikke mange danskere, der ved.

»Hvis man har fundet et godt tilbud i en britisk netbutik, er det rigtig ærgerligt at ende med uventet ekstraregning,« siger Henrik Pagh Kold, kontorchef i Toldstyrelsen.

Det handler om Brexit. For der er kun cirka halvanden måned til, at det britiske farvel til EU skaber helt nye forudsætninger for danskere, der klikker sig ind på en webbutik i Storbritannien for at shoppe lidt. Allerede 1. januar 2021 indføres der nye regler for told og moms.

Ifølge en undersøgelse fra YouGov er 51 procent af de adspurgte danskere dog ikke klar over, hvor markante prisstigninger det vil medføre for den almindelige netforbruger.

»Efter Brexit vil der blive lagt told og moms på varer fra britiske netbutikker, og så kan et godt tilbud vise sig at blive en dyr fornøjelse. Derfor skruer vi nu op for vejledningen for at hjælpe danskerne med at undgå den slags overraskelser,« siger Henrik Pagh Kold om en kampagne, som Toldstyrelsen derfor nu har sat i gang.

Kort fortalt ser de nye regler sådan ud:

Alle varer over 80 kroner bliver pålagt 25 procents moms, mens varer over 1.150 kroner desuden bliver pålagt told – størrelsen på det beløb afhænger af, hvilken vare der er tale om. Og så er der yderligere en ubekendt: Pakkeleverandøren vil nemlig opkræve yderligere et såkaldt transportgebyr på anslået 160-250 kroner for at opgive told og moms til myndighederne.

B.T. har testet priserne på forskellige produkter via en såkaldt told- og momsberegner for handel med ikke-EU, som findes på Skats hjemmeside. Der er her, at de indledende eksempler på et par bukser og et digitalt kamera er hentet. Se testen her

Her kan man også se, at parfume til 800 kroner kan ende på 1.100 kroner. Et par gummisko til 1.200 kroner kan ende på 2.000 kroner.

Nu vil Toldstyrelsen være sikker på, at danskere får kendskab til de nye regler, hvis de efter 1. januar køber ind fra en hjemmeside i Storbritannien.

»Toldstyrelsen har en vigtig opgave med at vejlede om nethandel, og vi målretter kampagnen, så vores budskaber er digitalt til stede dér, hvor danskerne handler,« siger Henrik Pagh Kold.

Der er dog fortsat en mulighed for, at Storbritannien når frem til en handelsaftale med EU, så danske handlende ikke får en ekstraregning via moms og told. Det er dog indtil videre mislykkedes flere gange.

Kampagnen blev indledt søndag. Læs også mere hos Tjektolden.dk.