Hvis du skal ud og investere i en ny bolig, og du har brug for et lån, så bliver det snart dyrere for dig at optage det lån.

2 procent-lånet gør nemlig comeback.

Det skriver Finans.

»Vi har haft en periode med enormt lave renter helt ned til 0,5 og 1 procent. 2 procent-lånets comeback er blot en normalisering fra de ekstreme niveauer, vi har haft. Rentestigningen vil få den effekt, at det bliver dyrere at optage et lån, hvis du skal købe bolig, og dermed bliver det dyrere at købe en bolig,« siger chefanalytiker hos Nordea Jan Størup Nielsen til B.T.

Han regner med, at rentestigningen vil sætte en dæmper på boligmarkedet, hvis udvikling 'måske er gået for stærkt i forhold til, hvad der er godt'.

»Det er sjovt, når priserne går op, men erfaring fra tidligere har vist, at der kan opstå en boligboble, og at vi derefter vil have nogle trælse år. Rentestigningen kan være med til at tage luften ud af boligmarkedet,« siger Jan Størup Nielsen.

Finans skriver, at rentestigningen er så stor, at boligejere, der nåede at få et 1 procent-lån med 30 års afdragsfrihed, nu skal overveje at konvertere hurtigst muligt, da kursen på det lån er nede omkring 90.

Dermed kan der skæres knap 10 kurspoint af gælden ved at lægge om til et 2 procent-lån.

Totalkredit og Jyske Realkredit er først med 2 procent-lånet, men de øvrige institutter vil med stor sikkerhed følge med, ellers får kunderne alt for stort kurstab, hvis de vil have 30 års afdragsfrihed, skriver Finans.