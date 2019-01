Bor du i Frederikssund Kommune? Så kan det være, du skal til at have en lommelygte med, når du skal ud i de sene timer.

Byrådet har nemlig besluttet, at gadelygterne skal slukkes om natten. Det oplyses på kommunens hjemmeside.

'Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2019, at gadelys i Frederikssund Kommune skal slukkes mellem kl. 1 og 5 om natten,' står der på kommunens hjemmeside.

Den nordsjællandske kommune er økonomisk presset og har derfor været nødsaget til at finde løsningsforslag til, hvordan der kan spares penge.

I sidste ende faldt beslutningen på at lægge kommunens gader i mørke i tidsrummet mellem kl. 1 og kl. 5 om natten - en beslutning som angiveligt vil resultere i en årlig besparelse på 580.000 kroner.

Slukningen begynder i Slangerup i slutningen af januar og udbredes derefter gradvist til Frederikssund, Jægerspris og Skibby.

Også i landsbyerne bliver der slukket for gadelyset om natten.

Fra omkring 1. marts ventes det, at alt lys er natslukket, og dermed bliver det buldermørkt, hvis man bevæger sig ud i Frederikssund Kommune om natten.

Kommunen forventer dog ikke, at natslukningen kommer til at skabe de helt store gener for kommunenes borgere.

»På den anden side kan man frygte, at folk føler sig mere utrygge, når de skal gå hjem om natten. Det håber vi ikke. Alt i alt har vi vurderet, at generne er små i forhold til de beløb, vi kan spare ved det,« siger Dorte Søndergaard, der er Centerchef for Trafik og Ejendom i Frederikssund Kommune til TV 2 Lorry.

Ifølge mediet vil de statsejede veje, der løber igennem komunnen - hovedvej 6 Roskildevej, landevej 211 Frederikssundvej samt hovedvej 53 J.F Willumsvej/Skovnæsvej, fortsat være oplyst om natten.

Frederikssund Kommune er ikke de første til at slukke gadebelysningen om natten. Tilbage i 2013 valgte 22 kommuner, primært i Jylland, at reducere eller slukke gadebelysningen i nattetimerne - især i landområderne.