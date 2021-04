Print dit coronapas, inden du går til frisøren eller drager afsted for at få en længe ventet køretime.

Sådan lyder det gode råd fra Sundhed.dk, hvor man i disse dage mærker en stigende trafik fra danskere, der har brug for at fremvise en negativ coronatest.

Det er nemlig ikke kun foran teststederne, der kan opstå kø i disse dage.

Også på Sundhed.dk, hvor du kan finde dokumentationen for, at du har en gyldig coronatest, kan der opstå flaskehalse.

Tirsdag vender endnu flere elever tilbage til skolerne, og en række liberale erhverv som frisører, tatovører og køreskoler åbner igen.

Men adgangsbilletten er en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel.

Det giver øget pres på Sundhed.dk eller på appen MinSundhed, og derfor råder Morten Elbæk Petersen, direktør for Sundhed.dk, alle, der har brug for at kunne dokumentere deres coronatestresultat til at udskrive svaret ud fysisk.

»Print coronapasset ud, så du har det i papirform, eller download det hjemmefra på din mobiltelefon. Der kan opstå ventetid, og selv en ventetid på et til to minutter er ikke rart, hvis man står ved et kasseapparat,« siger Morten Elbæk Petersen.

Tre gode råd til coronapas Tjek kun Sundhed.dk eller MinSundhed-appen, når du har brug for det.

Download eventuelt dit coronapas på din smartphone eller print det ud.

Vent med at tjekke dine prøvesvar, til du har fået en notifikation eller sms om, at der er svar i MinSundhed-appen eller på Sundhed.dk. Kilde: Sundhed.dk

Han råder i øvrigt til, at man fra MinSundhed-appen bruger coronapas-versionen, da der her også vil står cpr-nummer, som vil dokumentere, at oplysningerne er dine.

Og vigtigst af alt opfordrer direktøren til, at du kun går på Sundhed.dk eller MinSundhed, når du har brug for at se dine resultater.

Morten Elbæk Petersen forklarer, at teknikere de seneste 14 dage har arbejdet på højtryk for at gøre systemerne klar til den øgede efterspørgsel.

Den dag, statsministeren annoncerede genåbningen, kunne der være 400 på Sundhed.dk i minuttet. I dag er kapaciteten på 2.600 i minuttet, og tirsdag morgen peakede det med 3.000 brugere i minuttet.

»Vi er sikre på, at vi kan håndtere den stigende efterspørgsel, og vi gør, hvad vi kan for at følge med,« siger direktøren.

Alligevel beder han dog danskerne om at hjælpe sig selv og hinanden ved kun at bruge tjenesterne, når det er nødvendigt.

Det kan du for eksempel gøre ved at vente med at kigge efter dit svar, til du får en notifikation eller sms om, at det er klar.

Coronapasset er en central del af politikernes ønske om at åbne mere og mere for de almindelige funktioner i samfundet, samtidig med at smitten holdes under kontrol.

Hvad er et coronapas? Hvis du vil til frisør, massør eller andet den kommende tid, skal du fremvise et gyldigt coronapas. Det kan være en eller flere af følgende dele: En negativ coronatest som enten PCR- eller lyntest, som maksimalt er 72 timer gammel

Dokumentation for, at du tidligere har været smittet og dermed har immunitet

Dokumentation for vaccination Kilde: Sundhed.dk

I slutningen af maj er det planen, at der kommer en mere avanceret og brugervenlig app med coronapasset.

Der bliver også arbejdet på en løsning til de borgere, der ikke har NemID eller bruger digitale platforme.