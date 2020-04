Kampen imod biler og for cykler førte tidligere i år Morten Kabell til tops i det europæiske cyklistforbund i Bruxelles. Tirsdag den 28. april fylder han 50 år.

- Bilerne bagerst, lød Morten Kabells slogan ved kommunalvalget i 2013, der endte med at sikre ham og Enhedslisten posten som borgmester for teknik og miljø i København.

Dermed blev Kabell, der fylder 50 år den 28. april, ansvarlig for miljø, byggeri og trafik med et mål om flere og bredere cykelstier og betalingszone for bilister, der pendler til hovedstaden.

Og kampen for cyklerne førte tidligere i år Morten Kabell til Bruxelles.

Her blev han i februar meddirektør for det europæiske cyklistforbund, European Cyclists' Federation, i de kommende fem år.

- Noget af det, jeg lavede som borgmester i København, tager jeg med herned, siger Morten Kabell om sit nye job.

Som paraplyorganisation koordinerer cyklistforbundet projekter til gavn for cyklismen i Europa og lobbyer EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og ministerrådet for bedre forhold.

Og det er der brug for, kan cykeldirektøren se bare ved at kigge sig omkring i Bruxelles.

- Mange af vores medarbejdere tør nærmest ikke cykle i byen, fordi den er farlig. Den er bedre end for ti år siden. Men der er godt nok lang vej endnu, siger Morten Kabell.

Han er født og opvokset i København, blev student fra Nørre G, læste senere blandt andet jura, men blev aldrig færdig.

I stedet kastede han sig ud i en politisk karriere, der blev kronet med en borgmesterpost i København fra januar 2014.

Fire år senere faldt Enhedslistens førstemand i hovedstaden for sit partis rotationsprincip og blev på vej ud ad døren kastet ud i en strid om et eftervederlag på en halv million.

Kabell tog trods heftig kritik imod pengene, som skulle dække løn i en måned, feriepenge, skat og partiskat. Restbeløbet var 26.000, forklarede Kabell sig på Facebook. Og de penge ville han donere til velgørenhed, lød det.

Han blev derefter leder og senere direktør i Copenhagenize Design Company, der rådgiver om cykelvenlige byer, inden han i år blev cykelchef i Bruxelles.

Morten Kabell arbejder for tiden hjemme som så mange andre under coronaen, der også har ført til en aflysning af fødselsdagsfesten.

Den runde dag fejrer Kabell i stedet alene med sin kæreste i sin lejlighed i Bruxelles. Kæresten bor til daglig i København, men han er strandet i Bruxelles under coronaen.

/ritzau/