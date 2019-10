Nu rettes der en skarp kritik mod Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen.

Afsenderen er en markant folketingsprofil fra Enhedslisten.

Årsagen er, at hendes forvaltning ikke vil udlevere centrale dokumenter i sagen om den forgyldte advokat Anders Valentiner-Branth.

På blot tre år fik advokaten udbetalt 14,8 millioner kroner, uden at der blev skrevet én eneste kontrakt og ifølge eksperter uden om de lovpligtige udbud.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen kritiseres nu af en folketingsprofil for lukkethed i sin forvaltning. Foto: Niels Christian Vilmann

B.T. har nu i mere end et år og ad flere omgange søgt aktindsigt i sagens dokumenter for 2016 og 2018. Enten afvises de, eller også ryger de i proces, dog uden at der kommer svar.

»Det er fuldstændig afgørende for vores demokrati, at der er åbenhed i forvaltningen. Det er stærkt problematisk, at B.T. ikke kan få adgang til de her dokumenter,« siger demokratiordfører i partiets folketingsgruppe Rosa Lund.

Sagen er betændt for Enhedslisten, der i mange år har kæmpet for netop åbenhed i forvaltningen. Partiformand Pernille Skipper har i et opslag på Facebook blandt andet skrevet, at 'offentlighedsloven måske er dén lov, jeg har brugt mest tid på at bekæmpe i mine år i Folketinget'.

Offentlighedsloven fra 2014 er blevet kritiseret for netop at skabe lukkethed.

Et år uden indsigt i underbilag B.T. fik i oktober 2018 det første svar på på en aktindsigt i sagen om kommunens brug af advokat Anders Valentiner-Branth. B.T. fik udleveret fakturaer og forskellige underbilag. B.T. havde også ønsket indsigt i dokumenter for 2016 og 2018, men af ressourcehensyn fik B.T. nej. Siden har B.T. forgæves forsøgt at få kommunen til at udlevere resten af bilagene for 2016 og 2018. Ankestyrelsen har siden blåstemplet kommunens afvisning.

B.T. har løbende forsøgt at præcisere anmodningerne, uden at det giver anledning til svar. Kommunen valgte dog tidligere på året drypvis at offentliggøre fakturaerne fra 2016 til 2018 til Teknik- og Miljøudvalget og B.T. – blandt andet på grund af den igangværende interne undersøgelse af kommunes køb af advokatydelser.

En stor del af fakturaerne havde forvaltningen i første omgang nægtet at udlevere. B.T. mangler dog stadig at få indsigt i underbilagene for 2016 og 2018.

Dokumenterne, som B.T. ønsker at få indsigt i, indbefatter blandt andet mailkorrespondance samt dokumentation for det konkrete arbejde, advokaten har lavet.

Oplysningerne kan kaste lys over, hvad det er for et stykke arbejde, advokaten har lavet for de mange penge. Alene i 2018 fik advokaten udbetalt 34.000 kroner pr. arbejdsdag.

»Det ser ud til, at Københavns Kommune vil dække over udbetalinger til advokaten. Kommunens gentagne undskyldninger, om at aktindsigten tager tid og er meget ressourcekrævende, holder ikke,« siger Oluf Jørgensen, der er tidligere forskningschef på journalisthøjskolen DJMX og ekspert i offentlighedsloven.

Sagen har det seneste halve år belastet kommunen, og i øjeblikket pågår der en intern undersøgelse af kommunens brug af eksterne advokater.

Enhedslistens folketingsmedlem Rosa Lund er stærkt kritisk over for Teknik- og Miljøforvaltningens lukkethed i advokat-skandale. Foto: Niels Christian Vilmann

Det sker, efter at B.T. har afdækket hemmelige honorar-aftaler, forskudsbetaling og skyhøje honorarer baseret alene på mundtlige aftaler. Allerede nu er det blevet besluttet, at forvaltningens nye direktør, Søren Wille, personligt skal godkende alle advokatkøb i forvaltningen.

»De oplysninger, der allerede er kommet frem, viser tydeligt behov for demokratisk kontrol i sagen,« siger Oluf Jørgensen.

En Venstre-politiker fra Borgerrepræsentationen er også kritisk:

»Det er hyklerisk, at Enhedslisten på den ene side er forkæmper for åbenhed, men at borgmesteren praktiserer det stik modsatte,« siger medlem af Borgerrepræsentationen og en del af kommunens vagthund Intern Revision Jens-Kristian Lütken.

Han vil nu selv bede om indsigt i alle sagens dokumenter.

Demokratiordfører for Enhedslisten i Folketinget Rosa Lund mener, at det er vigtigt, at Enhedslisten praktiserer den åbenhed i Københavns Kommune, som partiet prædiker i Folketinget.

»Det er vigtigt for os, at der altid er åbenhed.«

Der er en anden politiker, der kalder borgmesteren hyklerisk. Hvad siger du til det?

»Det forstår jeg godt,« lyder det fra Rosa Lund.

Som svar på kritikken har B.T. fået tilsendt dette citat fra borgmester Ninna Hedeager Olsen:

»Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg som borgmester fra Enhedslisten går ind for mest mulig åbenhed. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at forvaltningens nye administrerende direktør fra starten har lagt en meget klar linje om mest mulig åbenhed i forvaltningen. Den linje har både jeg og den administrerende direktør selvsagt en forventning om også bliver efterlevet i forhold til aktindsigterne fra B.T.«

Forvaltningen bestrider i øvrigt, at Anders Valentiner-Branth er hyret i strid med udbudsreglerne, men beklager den manglende skriftlighed i sagen.