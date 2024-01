Kunderne i hovedstadsområdet samt Nord- og Midtjylland kommer til at se ind i prisstigninger.

Evida, der står for distribution af natur- og biogas til virksomheder og private gaskunder, ændrer nu sin prismodel.

Det skriver Finans.

Fremover skal kunderne betale for faste omkostninger via en systemtarif, mens betalingen ikke længere så meget kommer til at gælde det faktiske forbrug af gas.

Til Finans siger Sune Holm, der er driftsdirektør i Evida:

»Det handler om, at tarifsystemet skal afspejle de omkostninger, der er. Den grønne omstilling gør, at gassystemet er i forandring. Hvis vi ikke ændrer noget, vil der kunne opstå en situation, hvor fordelingen af omkostningerne mellem gaskunderne bliver unfair.«

Driftsdirektøren kan dog ikke sætte beløb på, hvad det betyder for kunderne.

Sikkert er det dog, at Evida fremover vil kræve de samme tariffer i hele landet, hvor man tidligere har delt det op i tre.

Fra 1. januar i år har Evida-kunder i gennemsnit oplevet en stigning i opkrævning på 1.734 kroner om året.

Planen er, at den nye prismodel skal træde i kraft fra 1. januar næste år.