Børn under en vis alder bør ikke drikke te, advarer Fødevarestyrelsen.

De har advaret om det før.

Med snue-sæsonen for døren gør de det igen.

»BØRN UNDER TRE ÅR BØR IKKE DRIKKE TE OG URTETE,« skriver Fødevarestyrelsen på Facebook.

Mange forældre har formentlig hørt, at det er godt med kamillete til forkølede eller skrantende småbørn.

Men »kamillete kan indeholde naturlige plantegiftstoffer, som kommer fra ukrudtet i de marker, hvor kamilleteen høstes.«

Det er altså – fortæller styrelsen – ikke noget, der er godt for børn i den laveste aldersgruppe.

For stofferne ved navn »Pyrrolizidin-alkaloider« kan »særligt påvirke leveren«, mens »andre typer te kan også indeholde koffein, som børn ikke har godt af – og så kan te hæmme små børns optag af jern.«

Af samme grund bør små børn heller ikke drikke kaffe, hvilket de fleste børneforældre måske heller ikke serverer af andre årsager.

Læs her Fødevarestyrelsens råd om blandt andet te og en række andre fødevarer, de mener man bør være påpasselig med over for små børn.

