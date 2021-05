Fra lørdag kan du igen tage ned og købe sodavand og slik i de tyske grænsebutikker uden at skulle i karantæne, når du kommer hjem.

Nye rejsevejledninger, som er gældende fra lørdag klokken 16, betyder nemlig, at Udenrigsministeriet ikke længere fraråder ikkenødvendige rejser til Slesvig-Holsten ved den dansk-tyske grænse i Jylland.

Dermed kan danskerne igen krydse grænsen – og blandt andet genoptage den grænsehandel, der har ligget stille hen, siden de danske myndigheder farvede verdenskortet rødt i efteråret 2020 i forbindelse med anden smittebølge.

Men du skal passe på ekstraregningen, hvis du handler hos Fleggard, Otto Duborg eller andre grænsebutikker.

For godt nok er det lempelige regler i forhold til, hvad der er tilladt at tage med hjem, men man skal være opmærksom på, at der også er en risiko for at få en uvelkommen regning med hjem. Det skriver Nordjyske.

Det må du lovligt købe over grænsen Det må du lovligt købe over grænsen Tobak: 800 cigaretter eller 200 cigarer eller 400 cigarillos eller et kilo røgtobak.

Alkohol: 10 liter spiritus med alkoholprocent over 22. 20 liter hedvin med alkoholprocent på eller under 22. 90 liter bordvin – heraf højst 60 liter mousserende vin samt 110 liter øl og ølbaseret cider.

Sodavand: Der er ingen præcise regler for, hvor meget sodavand man må bringe med over grænsen. Her hedder det, at man kun må købe med hjem til eget forbrug. Hvor meget, det så er, er et skøn, der bliver foretaget ved grænsekontrollen. Kilde: Toldstyrelsen

»Det er surt at stå med en uventet ekstraregning, når man køber ind syd for grænsen. Derfor opfordrer vi til, at man tænker sig om en ekstra gang. Det er f.eks. kun tilladt at tage varer afgiftsfrit med hjem til eget forbrug – altså det, man selv skal bruge,« siger kontroldirektør Michael Lund fra Toldstyrelsen til Nordjyske.

Det betyder altså, at hvis kvitteringen er blevet lidt for lang i forhold til, hvad der er til eget forbrug, så får man en bøde og og et stempel som smugler.

'Eget forbrug' betyder ifølge Toldstyrelsen, at varerne kun er til dig, medlemmer af din husstand eller dine private gæster.

Og får man en bøde, er det ikke en beskeden en af slagsen.

Som regel er den nemlig dobbelt så stor som det beløb, man skulle have betalt i told og afgifter. Derudover skal man også betale told og afgifter på varerne.

Efter de nye rejsevejledninger er trådt i kraft lørdag eftermiddag, giver myndighederne også grønt lys for, at danskere kan rejse til blandt andet Rumænien, Burgenland i Østrig, Molise, Sardinien og Friuli-Venezia Giulia i Italien (sidstnævnte region omfatter dog ikke storbyen Venedig) og Podcarpackie i Polen.