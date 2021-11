​Fra torsdag den 18. november kan borgere i Region Hovedstaden gå til Ofelia Plads i København og få en coronatest.

Copenhagen Medical, der driver kviktestcentrene for Region Hovedstaden, åbner nemlig endnu et kviktestcenter på adressen Kvæsthusbroen, 1250 København.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Centret har kapacitet til at teste cirka 12.500 borgere om dagen og åbningstiden er 8-20 i hverdagen og 10-18 i weekenden.

»For at få styr på smitten er testkapaciteten på både PCR-test og kviktest øget på rekordtid de seneste uger. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har et virkelig godt og tæt samarbejder med regionens kommuner og Copenhagen Medical, der driver hurtigteststederne her i regionen. Det nye teststed ligger helt centralt og er et af de steder, som mange borgere, der bor og arbejder i København, vil få glæde af, siger Pernille Lohse, der er chef i Testcenter Danmark i Region Hovedstaden, i pressemeddelelsen.

Her ligger kviktestcentrene i København Ofelia Plads

Kvæsthusbroen, København 1250

Man - fre: 08 - 20

Lør - søn: 10 - 18 Frue Plads

Frue Plads, København 1168

Man - fre: 08 - 22

Lør - søn: 10 - 20 Rådhuspladsen

Rådhuspladsen 14, København 1550

Man - fre: 08-22

Lør - søn: 10-20 Fields (1.sal)

Arne Jacobsens Allé 12

Man - søn: 08-20

Kilde: Copenhagen Medicals

Alle kommuner skal have mindst et PCR-teststed og ét kviktestcenter. I Region Hovedstaden er der lige nu 39 PCR-teststeder og 33 hurtigsteder.

Ifølge Region Hovedstaden bør man altid få foretaget en PCR-test, hvis man har symptomer eller er nær kontakt. Man kan bestille tid til en PCR-test på coronaprover.dk.

Københavns Kommune ligger lige nu på en syvende plads over kommuner med mest smitte.

Københavns Kommune havde tirsdag et incidenstal på 725,4. Incidens angiver, hvor mange smittede en kommune har pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Københavns høje incidens skyldes, at 4.649 af kommunens borgere er bekræftet smittet med covid-19 inden for den seneste uge.

Over en fjerdedel af københavnerne er fortsat ikke vaccinerede. Helt konkret har 26,9 procent af kommuens borgere endnu ikke påbegyndt vaccination.

Københavns Kommune har i øjeblikket den tiende laveste vaccinetilslutning blandt landets i alt 98 kommuner.