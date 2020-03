Tirsdag formiddag åbner landets genbrugspladser igen, men både politiet og kommunerne kommer med en løftet pegefinger:

Kom kun, hvis det er absolut nødvendigt.

Da statsminister Mette Frederiksen for godt to uger siden lukkede Danmark ned i forsøg på at bremse spredningen af coronavirussen, lukkede også alle landets genbrugsstationer.

Nu kan haveejere og andet godtfolk altså igen komme af med afskårne grene, rådne brædder, og hvad der ellers måtte ligge og hobe sig op på matriklen eller i pulterkammeret.

(Arkivfoto) Foto: Preben Madsen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Preben Madsen

Men er du en af de mange, der har brugt det gode vejr under karantænen til at få haven til at stå ekstra skarpt, skal du altså ikke fylde traileren med det samme og drøne afsted.

Både politiet, kommunerne og de enkelte genbrugspladser advarer nu direkte om, at folk kun skal komme, hvis det er absolut nødvendigt.

'Tag nu kun på genbrugspladsen, hvis det er strengt nødvendigt,' skriver Furesø Kommune på Facebook.

Her opfordres borgerne til at vente en dag eller to med at læsse affald af.

'...der bliver brug for tålmodighed fra alle, hvis genåbningen af kommunens genbrugsstationer skal ske gnidningsfrit,' lyder det.

Flere kommuner har forsøgt at forberede sig på åbningen ved at indkalde ekstra mandskab.

Og ifølge TV2 Lorry forventer både Vestforbrændingen, ARC, Norfors og ARGO, som ligger i hovedstadsområdet, lange køer af biler på åbningsdagen.

Derfor råder man generelt folk om at blive væk - med mindre det er strengt nødvendigt at aflevere affald.