Fredag aften trækker et regnvejr ind over landet, som kan blive ved med at drille resten af weekenden.

Der er masser af skyer og regnskyl i vente denne første weekend i november.

Sådan lyder prognosen fra Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Fredag lægger ellers relativt solrigt ud, konstaterer han, men det bliver en kortvarig affære.

- Der ligger allerede fra morgenstunden nogle høje skyer, som gradvist bliver til et tykkere lag, siger Klaus Larsen.

- Det er faktisk et område med temmelig mange skyer og meget regn, der bevæger sig indover landet vestfra.

Ud på aftenen kommer regnen for alvor ind over landet fra sydvest, og i løbet af natten til lørdag breder det sig til hele landet.

- Det er et regnvejr, der kommer til at drille os både lørdag og søndag, lyder det fra meteorologen.

- Særligt lørdag bliver regnfuld, mens der søndag bliver perioder med regn og byger, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol.

DMI regner med, at der vil falde omkring ti millimeter regn i løbet af weekenden i gennemsnit. Nogle steder kan der falde mere, andre steder mindre.

Temperaturerne lægger sig fredag mellem syv og otte grader. Lørdag og søndag bliver en smule lunere med mellem 10 og 13 grader.

- Risikoen for nattefrost er overstået for denne gang, varsler Klaus Larsen.

- Der kan stadig være lidt frost i luften fredag morgen, men ellers er der stigende nattemperaturer i vente.

Natten til lørdag bliver den koldeste nat, men temperaturerne ser ikke ud til at komme under fire grader.

- Det bliver til gengæld en lidt småblæsende start på weekenden, siger han.

Vinden ser ud til at blive let til frisk det meste af weekenden. Søndag aftager den en smule og bliver svag til let.

/ritzau/