Hendes værker har opnået international anerkendelse, og hun er blevet nomineret til en prestigefyldt litteraturpris. Den 20. maj fylder Dorthe Nors 50 år.

- Jeg troede, det ville være ligesom en almindelig fødselsdag, men det er lidt specielt. Der er en skillelinje over det.

Sådan lyder det fra forfatter Dorthe Nors, når hun beskriver hendes oplevelse af at fylde 50 år den 20. maj

I 2001 debuterede forfatteren med romanen "Soul", og senere kom "Stormesteren" og "Ann Lie" af samme genre.

Men det var novellesamlingen "Kantslag" fra 2008, som for alvor var begyndelsen på hendes gennembrud.

Efter flere amerikanske magasiner, herunder det hæderkronede The New Yorker, havde udgivet enkelte dele fra novellesamlingen, blev den samlede udgave af "Kantslag" udgivet i USA i 2014, og de rosende anmeldelser væltede ind.

Oprah Winfreys magasin OPRAH sammenlignede endda "Kantslag" - på engelsk "Karate Chop" - med dansk møbeldesign: enkel og sublim.

Og succesen stoppede ikke der. For selvsamme år vandt hun Per Olov Enquist Prisen, som gives til "en yngre forfatter på vej ud i Europa".

Den danske forfatter var i 2017 da også finalist til den prestigefyldte litteraturpris Man Booker International Prize med romanen "Spejl, Skulder Blink".

Selv om det var den israelske forfatter David Grossman, som løb af med sejren, fik værket danske såvel som udenlandske kritikere til at juble.

- Det har været utroligt sjovt og spændende, siger hun om det internationale gennembrud.

Men fordi hele verden i denne tid er lukket ned, har Dorthe Nors ikke mulighed for at rejse rundt til store dele af verden, som hun ellers plejer

- Min hverdag på landevejene og i lufthavnene har jeg savnet, og mine venner i andre lande er lige pludselig langt væk, siger hun.

I stedet bruger hun tiden på gennemskrive en essaysamling om den vestkystlinje, der går fra Skagen til Holland.

- Det har været sjovt at have en pause fra det mere traditionelle forfatterskab, siger hun.

I samlingen vil der også være fotografier- taget af den berømte fotograf Henrik Saxgren, fortæller Dorthe Nors.

/ritzau/