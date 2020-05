Hvis man åbner forlystelsesparker og folkekirken, vil det føre til en øget smittespredning af coronavirus.

Det skyldes en række aktiviteter, såsom sang i kirken og råb og skrig i rutsjebaner, slår Statens Serum Institut fast i et nyt notat.

En ekspertgruppe fra instituttet har efter partiledernes ønske vurderet risikoen for smitte ved forlystelsesparker og trossamfund.

Ved en åbning af folkekirken og andre trossamfund er sangtraditionen en risikofaktor.

Pinse og ramadan

»Sang er en væsentlig del af tradition i mange trossamfund. Ved sang trækkes vejret dybere, og da coronavirus sidder i luftvejene, øges risikoen for at smitte eller selv at blive smittet i forbindelse med sang.«

Også højtider som pinse og ramadan kan medføre øget smitte, fordi flere vil benytte sig af kirker og moskéer, lyder vurderingen.

»Samlet kan siges, at åbning af folkekirken og øvrige trossamfund rummer en række direkte risikofaktorer for øget smittespredning af Covid-19.«

»Denne øgede risiko kan tildels imødegås ved praktiske foranstaltninger fx. ekstra fysisk afstand mellem personerne i

kirke, moské mv. eller opdeling i mindre grupper samt evt. mindske fællessang,« foreslår notatet.

Smitte i rutsjebanen

Ekspertgruppen vurderer også, at en åbning af udendørs forlystelsesparker med kørende aktiviteter som rutsjebaner rummer direkte risiko for øget smittespredning.

»Og smitterisikoen øges, da kontakter i høj grad vil ske på tværs af kontaktnetværk,« lyder det.

Også her er skrig og sang med til at øge risikoen, fordi virus kan sætte sig i luftvejene.

»Dette vil for eksempel gøre sig gældende i forlystelserne, hvor skrig kan medføre større smitte, da smitten spredes mere ved skrig, dels er udskillelsen større, dels kan retning for skriget være opad, og dels er forlystelsens fremføringshastighed så høj at næste hold deltager kører ind i ”skyen”.«

Det vides dog ikke, hvor længe smitten vil være i luften, og hvor stor risikoen er for, at den næste vogn i forlystelsen bevæger sig ind i smitten.

Desuden vil det være svært at overholde hygiejneråd ved foreksempel fastspændingsbøjlen i forlystelsesvognene, lyder vurderingen.

Ud over en overordnet vurdering af forlystelsesparker og kirker er det dog ikke muligt at sætte konkrete tal på den øgede smitterisiko, fremgår det.