Det norske flyselskab Norwegian bløder penge, og det kan risikere at gå ud over passagererne.

For at flyselskabet kan vende skuden, skal de nemlig til at skære ned på ruterne og hæve priserne.

Sådan lyder analysen fra Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, i et interview med Børsen.

»Forbrugerne kommer til at mærke, at Norwegian flyver mindre. De kommer også til at mærke, at priserne bliver en smule højere på flybilletter. Højere priser og færre ruter er Norwegians vej ud af krisen,« siger han.

Det norske flyselskab har igennem 2019 været i gang med et stort spareprogram, da Norwegian efter en lang årrække med hidsig vækst kæmpede med pressede resultater og en hård gæld.

En af de store årsager til Norwegians økonomiske problemer er flyveforbuddet med flytypen Boeing 737 MAX.

Norwegian kommer ud af 2019 med et minus på 1,2 milliarder danske kroner.

Næste regnskabsår ser dog lysere ud.

Norwegian fortæller nemlig, at man forventer et plus i 2020.

Det er baseret på flere besparelser – herunder at antallet af udbudte billetter bliver skåret med 13-15 procent.

Med i ligningen for det positive regnskab er også, at Boeings 373 MAX må flyve igen.

Derudover er forventningerne baseret på, at flyselskabet lander en aftale om kompensation med Boeing for problemerne med MAX-flyene.